Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek eğitimcilerin gününü kutladı. Öğretmenlerin toplumların yarınlarını kurduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer Belediyesi olarak eğitim kurumlarımıza destek vermeye ve her zaman öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilçe genelindeki okullarda öğretmenler ve okul yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Şadi Özdemir'e ziyaret programında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Sinan Sarıbal, belediye meclis üyeleri ile muhtarlar da eşlik etti.

Başkan Şadi Özdemir ve beraberindeki heyet; Fethiye Mahallesi'nde bulunan Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu, Işıktepe OSB Mahallesi'ndeki Işıktepe Rüveyde Dörtçelik İlkokulu ve Esentepe Mahallesi'ndeki Nedim Öztan İlkokulu'na konuk oldu. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyerek görev başındaki eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"Gösterdiğiniz emek için minnettarız"

Öğretmenlerin insan hayatını şekillendiren kişiler olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Bir çocuğun hayatına dokunmak ve ona doğru yolu göstermek, bütün bir toplumun geleceğini şekillendirmektir. Sizler büyük bir özveriyle çocuklarımızı hayata hazırlıyor, toplumu eğitmeye devam ediyorsunuz. Gösterdiğiniz bu emek için her birinize minnettarız. Nilüfer Belediyesi olarak eğitimin ve öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Bugüne kadar eğitim kurumlarımıza her türlü desteği verdik, bundan sonra da okullarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, öğretmenlerle yaptığı görüşmelerin yanı sıra okullarda sınıfları da dolaşarak, öğrencilerle de bir araya geldi.