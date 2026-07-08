Norveç Başbakanı NATO Zirvesi'nde Açıklamalar Yaptı - Son Dakika
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Norveç Başbakanı NATO Zirvesi'nde Açıklamalar Yaptı

Norveç Başbakanı NATO Zirvesi\'nde Açıklamalar Yaptı
08.07.2026 10:26
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Başbakan Store, NATO Zirvesi öncesi Rusya-Ukrayna savaşında destek ve savunma harcamalarını vurguladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, "Norveç olarak NATO Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. NATO'da sorumluluk paylaşımının gerçekleşiyor olmasının önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz" dedi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Norveç olarak NATO'ya katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Store, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında olduklarını ifade etti. Avrupa'da gergin ve değişen bir ortamda yaşadıklarını aktaran Store, NATO'nun bir istek değil, ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Norveç olarak NATO Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Norveç'in savunma harcamalarına ciddi bir yatırım yaptığını belirten Store, "Norveç olarak NATO Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. NATO'da sorumluluk paylaşımının gerçekleşiyor olmasının önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. Avrupa daha büyük bir sorumluluk üstleniyor. Bu son derece memnuniyet verici ve gerekli bir gelişmedir. Norveç açısından bakıldığında, savunma harcamalarımız toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 4,7'sini oluşturuyor. Sadece savunmaya ayrılan pay yüzde 3,17 olup, bu oran Lahey'de belirlediğimiz hedeflere ulaşma yolunda ilerliyor. Ayrıca savunma kapasitelerimizin entegrasyonunu da artırıyoruz. Norveç, Almanya ve Kanada arasında, Kanada'nın denizaltı alımı ve Norveç ile Almanya'yla ortak bir filo kurulması konusunda varılan anlaşma, bu önemli girişimleri nasıl birlikte gerçekleştirebileceğimizin açık bir örneğidir" diye konuştu.

"Ukrayna'nın kendini savunmaya devam edebilmesi için ona tutarlı bir destek veriyoruz"

Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı savunması için kaynak oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Store, "Ukrayna'nın kendini savunmaya devam edebilmesi için ona tutarlı bir destek veriyoruz ve umarım bu konularda ilerleme kaydedeceğiz. ABD'nin Avrupa'nın ötesinde sorumlulukları var. Bu durum Başkan Trump ile birlikte ortaya çıkan bir şey değil. Uzun zamandır planlarda vardı. Şimdi gerçekleşiyor ve bu Avrupa'nın adımlarını hızlandırdığı bir şekilde gerçekleşiyor. Bence bunu sorumlu bir şekilde yapıyoruz. Bunlarla yaşamak zorundayız. Ancak kanıtlara bakarsanız, Avrupa sadece harcamalarımız açısından değil, akıllıca harcama yapma konusunda da adımlarını artırıyor. Birbirimizin işini tekrarlamıyoruz, ancak yeteneklere yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da gergin bir ortamda yaşadığımız için bu ittifak kimseye bir tehdit oluşturmuyor"

NATO'nun Avrupa'nın kuzeyinde yer alan ülkelere birçok fayda sağladığını dile getiren Store, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman Başkan Trump, 'NATO ABD'ye ne kazandırıyor?' diye soruyor. Norveç'in bakış açısından size şunu söyleyebilirim. Çok şey kazandırıyor. Kuzeyde orayı gözetip sükuneti sağlamanın sadece bizim güvenliğimiz için değil, aynı zamanda ABD'nin iç güvenliği için de önemli olduğunu kanıtlayabiliriz. Ancak şunu belirtmek isterim ki, Avrupa'da gergin bir ortamda yaşadığımız için bu ittifak kimseye bir tehdit oluşturmuyor. Ancak ittifak, kimsenin bizi tehdit etme fikrine kapılmaması için tasarlanmıştır. İşte bu yüzden Zirve, durumu değerlendirmek açısından önemlidir ve tekrar vurgulamak isterim ki, Ukrayna için ateşkesin sağlanması ve adil, kalıcı bir barışın tesis edilmesi hayati önem taşıyor. Bu durum nihayetinde Rusya ile ittifak arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir. Bu durum, kuzey sularında kapasitemizi sürdürmemiz, gözetleme kapasitemize sahip olmamız ve modern bir filoya sahip olmamızın gerekliliğini vurguluyor. Norveç'in bu savunma alanında yaptığı en büyük yatırım donanmasına yönelik olacaktır ve bunu şu anda İngiliz, Kanadalı ve Alman müttefiklerimizle son derece yenilikçi bir işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Ortaklarımızın tam da bu tür olayları önlemek amacıyla kuzey sularında daha fazla seyir yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Danimarka'yı elimizden gelen her şekilde savunacağız. Danimarka'yı destekliyoruz ve kuzeydeki istikrarı destekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Norveç, Dünya, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Norveç Başbakanı NATO Zirvesi'nde Açıklamalar Yaptı - Son Dakika

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