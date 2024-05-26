Norveç Dışişleri Bakanı Filistin devletinin tanınmasını destekliyor

Politika

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Filistin devletinin tanınmasına yönelik diplomatik belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya teslim etti.

Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i resmen devlet olarak tanımasına sayılı günler kala Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistin devletinin tanınmasına yönelik diplomatik belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya teslim etti. Büyük ölçüde sembolik bir adım olan belge tesliminin ardından Mustafa, "Tanınma bizim için çok şey ifade ediyor. Filistin halkı için yapılabilecek en önemli şey bu. Bu bizim için çok önemli" dedi.

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i 1967 sınırlarıyla resmen devlet olarak 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu. - BRÜKSEL