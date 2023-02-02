Büyükelçi Skjonsberg'e, Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Ankara, Norveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kur'an-ı Kerim'e saldırı içeren plan nedeniyle Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı - Son Dakika

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