Noterlik Kanunu Teklifi Tartışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Noterlik Kanunu Teklifi Tartışılıyor

TBMM'de yasalaşması beklenen teklif, casusluk düzenlemesi ve kadına şiddet sorunları üzerinden eleştiriliyor.

22.10.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Adalet Komisyonunda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, "torba kanun" uygulamasına son verilmesini istedi.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını ve kadına yönelik şiddet olaylarını hatırlatan Özbudun, şiddet sorununun yaşandığına işaret etti.

Özbudun, teklifte yer alan casusluk düzenlemesinin Anayasaya aykırı olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini savundu.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, teklifin "torba kanun" niteliğinde olduğunu söyledi. Teklifin 12 kanunda değişiklik öngördüğünü dile getiren Olgun, teklifin amacının, casusluk düzenlemesinin yasalaştırılması olduğunu ve bunun keyfi uygulamalara neden olacağını öne sürdü.

"Teklifin özünü casusluk düzenlemesi oluşturuyor"

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, teklifin vatandaşların beklentilerine cevap vermediğini söyledi.

Casusluk düzenlemesini eleştiren Uçar, "Teklifin özünü casusluk düzenlemesi oluşturuyor." dedi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, teklifte önemli düzenlemelerin bulunduğunu, çocuk izlem merkezlerinin devlet üniversitelerince kurulabilmesinin yerinde bir karar olduğunu dile getirdi.

Kadına ve çocuklara şiddet olaylarını kabul etmediklerini vurgulayan Öztürk, "Son dönemlerde kadına, çocuklara karşı şiddet ve taciz suçları toplumda ciddi yara açan konular arasındadır. İstismar gibi suçları işleyenlerin cerrahi kastrasyon ile cezalandırılması, tedbirlerden biri olmalı ve uygulanmalıdır. Bizim kastettiğimiz kimyasal kastrasyon değil cerrahi kastrasyon." diye konuştu.

"Maddeyi apar topar geçirme niyeti var"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, teklifin Anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Casusluk düzenlemesini eleştiren Özer, "Bu madde yeniden önümüze getiriliyor. Maddeyi apar topar geçirme niyeti var. Her ne kadar bu yasa maddesinde etki ajanlığı ifadesi yer almasa da bu açıkça etki ajanlığı düzenlemesidir." ifadelerini kullandı.

Turan Taşkın Özer, casusluk düzenlemesinin sınırlarının belli olmadığını, düzenlemedeki suç tanımının ne olduğunu anlayamadıklarını savundu.

Düzenlemenin yasalaşmasıyla gazetecilerin, insan hakları savunucularının casuslukla suçlanacağını ileri süren Özer, düzenlemenin tekliften çıkarılmasını istedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA

tbmm adalet komisyonu, Kadına şiddet, Politika, 3-sayfa, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Noterlik Kanunu Teklifi Tartışılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 03:21:22. #1.12#
SON DAKİKA: Noterlik Kanunu Teklifi Tartışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.