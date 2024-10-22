Noterlik Kanunu Teklifi Tartışılıyor

Politika

TBMM Adalet Komisyonunda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, "torba kanun" uygulamasına son verilmesini istedi.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını ve kadına yönelik şiddet olaylarını hatırlatan Özbudun, şiddet sorununun yaşandığına işaret etti.

Özbudun, teklifte yer alan casusluk düzenlemesinin Anayasaya aykırı olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini savundu.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, teklifin "torba kanun" niteliğinde olduğunu söyledi. Teklifin 12 kanunda değişiklik öngördüğünü dile getiren Olgun, teklifin amacının, casusluk düzenlemesinin yasalaştırılması olduğunu ve bunun keyfi uygulamalara neden olacağını öne sürdü.

"Teklifin özünü casusluk düzenlemesi oluşturuyor"

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, teklifin vatandaşların beklentilerine cevap vermediğini söyledi.

Casusluk düzenlemesini eleştiren Uçar, "Teklifin özünü casusluk düzenlemesi oluşturuyor." dedi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, teklifte önemli düzenlemelerin bulunduğunu, çocuk izlem merkezlerinin devlet üniversitelerince kurulabilmesinin yerinde bir karar olduğunu dile getirdi.

Kadına ve çocuklara şiddet olaylarını kabul etmediklerini vurgulayan Öztürk, "Son dönemlerde kadına, çocuklara karşı şiddet ve taciz suçları toplumda ciddi yara açan konular arasındadır. İstismar gibi suçları işleyenlerin cerrahi kastrasyon ile cezalandırılması, tedbirlerden biri olmalı ve uygulanmalıdır. Bizim kastettiğimiz kimyasal kastrasyon değil cerrahi kastrasyon." diye konuştu.

"Maddeyi apar topar geçirme niyeti var"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, teklifin Anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Casusluk düzenlemesini eleştiren Özer, "Bu madde yeniden önümüze getiriliyor. Maddeyi apar topar geçirme niyeti var. Her ne kadar bu yasa maddesinde etki ajanlığı ifadesi yer almasa da bu açıkça etki ajanlığı düzenlemesidir." ifadelerini kullandı.

Turan Taşkın Özer, casusluk düzenlemesinin sınırlarının belli olmadığını, düzenlemedeki suç tanımının ne olduğunu anlayamadıklarını savundu.

Düzenlemenin yasalaşmasıyla gazetecilerin, insan hakları savunucularının casuslukla suçlanacağını ileri süren Özer, düzenlemenin tekliften çıkarılmasını istedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşülmesine geçildi.