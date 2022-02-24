Nüfusmatikler, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Nüfusmatikler, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor

24.02.2022 11:25
Nüfusmatikler, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüklerinin iş yükünü hafifletmek ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen Nüfusmatikler 81 ilde hizmet vermeye başlamıştı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüklerinin iş yükünü hafifletmek ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen Nüfusmatikler 81 ilde hizmet vermeye başlamıştı. Malatya'da da hizmete giren Nüfusmatik vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor.

Malatya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Türkan Altuntaş, Nüfusmatiklerin birçok işlemleri kolaylaştırdığını vurgulayarak, " Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra, kimlik kartı işlemleri (bilgi görüntüleme, pin, kişisel mesaj değiştirme gibi), adres beyanı, kimlik kartı başvurusu, 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme ve randevu işlemlerini gerçekleştirebiliyor" dedi.

Altuntaş, Nüfusmatiklerin birçok konuda kolaylık sağladığını ve dileyen vatandaşların sıraya girmeden, randevu almadan işlemlerini kısa bir sürede yapabileceklerini ifade etti.

Nüfusmatiklerin başlangıç olarak 81 ilde kurulduğu ve bu kapsamın daha da geliştirileceğini belirten Altuntaş ise " Vatandaş için Nüfusmatikler bir kolaylık sıraya girmeden, randevu almadan belirtilen işlemlerin hepsini kısa sürede yapabilirler. 81 ile kuruldu ve ilçelere de kurulacak. AVM'lere, havalimanlarına, nüfusu 50 binin üzerinde olan tüm mahallelere Nüfusmatik cihazından ileride kurulacak" şeklinde konuştu.

Vatandaşların Nüfusmatiklerden memnun olduğunu dile getiren Altuntaş, " Vatandaşlar çok memnunlar, mesela vatandaşlar bir sürücü belgesini kimliğe yüklemede randevu alıyorlardı. Burada saatlerce sıra bekliyorlardı. Şimdi geldiklerinde 5 dakikayı geçmeden işlemini yapıp gidiyorlar. Vatandaşlar boş bir zamanında müdürlüğümüze gelip cihazımı inceleyip yapılacak tüm işlemleri burada görebilirler. İhtiyaçları olduğu zamanda gelip kullansınlar" diye konuştu. - MALATYA

Nüfusmatikler, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor
Nüfusmatikler, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor
Nüfusmatikler, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor

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Türkiye Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Nüfusmatikler, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor - Son Dakika


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