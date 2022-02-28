Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, Çevre Komisyonunda benimsendi - Son Dakika
Üye Girişi

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, Çevre Komisyonunda benimsendi

28.02.2022 14:44
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, Çevre Komisyonunda benimsendi

TBMM Çevre Komisyonu, tali komisyon olarak görüştüğü Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'ni benimsedi.

TBMM Çevre Komisyonu, tali komisyon olarak görüştüğü Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'ni benimsedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında toplanan komisyon, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'ni tali komisyon olarak ele aldı.

Teklifin içeriğine ilişkin bilgi paylaşan Balta, enerji kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesine ve Türkiye'nin enerjideki bağımlılığının azaltılmasına yönelik politikaları benimsediklerini, kanun teklifinin de bu çerçevede hazırlandığını söyledi.

Teklif sahibi AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise atom enerjisi ile ilgili bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek ve koordine etmek için Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) kurulduğunu anımsattı.

TAEK'in çok önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Kaya, gelinen aşamada nükleer enerji alanında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu, kanun teklifinin de bu ihtiyaç doğrultusunda hazırlandığını kaydetti.

Kaya, teklifle uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak, işletenin sorumluluğu, Türkiye sınırları içerisinde kurulacak nükleer tesislerin sigortalama ve diğer sorumlulukları gibi kapsamlı bir düzenleme yapıldığını belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, günümüzde iklim politikalarının diğer politikaları belirlediğini bu nedenle öncelikle iklime bakılarak hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan, nükleer tesislerin, öngörülmeyen güvenlik risklerini barındırdığını, bu düzenlemenin, kamunun yeterince bilgilendirilmeden Meclis'e gönderildiğini belirtti.

Dünyada gerçekleşen nükleer güç kazalarından örnekler veren Bakan, Çernobil kazasının sonuçlarının yıllarca sürdüğüne dikkati çekti.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, kanun tekliflerinin aceleyle hazırlandığını ve Meclis'te yeterince tartışılmadan kabul edildiğini öne sürdü.

Nükleer tesislerin bütün dünyada tartışıldığına işaret eden Çepni, nükleer tesislerin bir ölüm projesi olduğunu, şirketlerin karı uğruna atılan adımlardan vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin yüzde yüz yabancı sermayeli olduğunu ve bu tesisin Ruslar tarafından yapıldığını anımsattı. Rusya- Ukrayna savaşına işaret eden Sıdalı, Mersin'deki santralin Türkiye için bir güvenlik meselesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eleştirilere cevap veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ise düzenlemenin tam da bu yapılan tespit ve eleştirileri gidermeye yönelik hazırlandığını belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebi artan bir ülke olduğunu, bu talebi farklı kaynaklardan karşılamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, kanun teklifinin, nükleer tesis alanındaki hukuksal altyapının güçlendirilmesi için getirildiğini vurguladı.

Bayraktar, komisyon üyelerini incelemelerde bulunmak üzere Mersin Akkuyu Nükleer Tesisi'ne davet etti.

Görüşmelerin ardından Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi benimsendi.

YORUMLAR
500
İranlı muhafazakar milletvekili, hükümeti nükleer müzakereler konusunda eleştirdi İranlı muhafazakar milletvekili, hükümeti nükleer müzakereler konusunda eleştirdi

TBMM Çevre Komisyonu, Milletvekili, Türkiye, Nükleer, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, Çevre Komisyonunda benimsendi - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
14:36 Bu devirde annene bile güvenmeyeceksin! Köpek saldırınca çocuğunu bırakıp kaçtı
14:30 Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?
14:29 Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı
14:25 Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki vatandaşlara seslendi: Trenler kalkacak, güvenliğinize dikkat ederek yetişin!
14:22 İsmail Kartal, Kasımpaşa karşılaşmasında Mesut Özil'e forma vermedi! Kritik maç için özel olarak hazırlıyor
14:22 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Alparslan, kuşatmayı kaldırabilecek mi?
14:10 Avrupa Rusya'nın saldırısı sonrası teyakkuzda: Ukrayna'ya hangi ülkeler, ne silahları gönderiyor? İşte o liste
13:56 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kendi fotoğrafının altına yorum yaptı: Uuuu fena!
13:49 Rusya Kiev'i kuşattı mı, kuşatmadı mı? Ukrayna hükümeti: Bunu sadece hayal edebilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 14:52:12. #1.12#
SON DAKİKA: Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, Çevre Komisyonunda benimsendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement