Numan Kurtulmuş, İsveç Kralı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Stockholm'de İsveç Kralı Carl XVI. Gustaf tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç temaslarını sürdürüyor. Numan Kurtulmuş, başkent Stockholm'de İsveç Kralı Carl XVI. Gustaf tarafından kabul edildi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından kabule ilişkin açıklamasında, "İsveç Kralı Carl XVI. Gustaf'a nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. Resmi ziyaretimizin, Türkiye ile İsveç arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da güçlenmesine, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - STOCKHOLM