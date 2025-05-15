TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maarif Mezunları Diplomasi Kampı dolayısıyla Türkiye'de bulunan öğrencilerle Meclis'te bir araya geldi.
Meclisin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Maarif Mezunları Diplomasi Kampı dolayısıyla Türkiye'de bulunan öğrencilerle bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Politika › Numan Kurtulmuş, Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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