Numan Kurtulmuş: Türkiye ele güne muhtaç bir ülke değildir (3) - Son Dakika

'TÜRKİYE'NİN KONUMUNDA OLMAK İÇİN CAN ATAN ÜLKELER VAR'

Kent merkezindeki ziyaretlerini tamamlayan Numan Kurtulmuş, Bursa İl Başkanlığı 53'üncü Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda partililere seslenen Kurtulmuş, Ukrayna- Rusya savaşının bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, "Ukrayna ile Rusya savaşı, Türkiye'nin önemini tarihsel olarak bir kez daha artırmıştır. Bir an evvel sona ermesini istiyoruz. Bunun savaşla değil müzakereyle bitmesini istiyoruz. Türkiye'nin konumunda olmak için can atan birçok ülke vardır. Bunu başaramıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya lideri olarak tescillenmiştir. Eğer böyle bir kriz başka bir dönemde yaşanmış olsaydı, Türkiye bu kadar dış politika izleyebilir miydi? Belki masada yerimizi alırdık, ancak sözümüzün itibarı olmazdı. Hani diyor ya şimdi ana muhalefetin lideri, 'Eskiden olsa bütün Türkiye'ye herkes bakardı. Şimdi Türkiye arkasını çeviriyor' diyor. Sanırım bu zat haberleri hiç izlemiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün nasıl dünya liderleriyle müzakere ettiğini ve nasıl itibarla sözlerinin dinlendiğine şahit olmuyor. Bu sizlerin gayretleri ve AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyonla gerçekleşmiştir. Bu itibarı arttırarak sürdürmeye muvaffak eylesin. İnşallah 2023'te Bursa açık ara Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıktan çıkararak, Cumhurbaşkanı olarak ilan edecektir" dedi.

'BM GÜVENLİK KONSEYİ, GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR'AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını belirten Numan Kurtulmuş, "AK Parti bir dava, medeniyet hareketidir. Türkiye, başkalarına bağlı olarak ayakta duramaz. Türkiye, elin oğluna el avuç açarak ayakta duramaz. Yeniden güçlü bir Türkiye idealine sahip olamazsanız, TOGG 'a, SİHA 'larına sahip olamazsınız. Bu ülkede milli uçak yapmak çok eskilere yapmanın hedefiydi. Ancak o zaman bunu anlamayanlar, onu kapattırdılar. Türkiye, yapamaz diyenler önünü kapadılar. Yeniden güçlü Türkiye idealine inanmazsanız, Türkiye'yi ileriye götüremezsiniz. İnşallah bizlerden sonra sizler götüreceksiniz. Adil ve hakkaniyetli bir dünya kurmak için hareket edeceğiz. Dünya 5'ten büyüktür bir slogan olarak söylenmemiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi , 5 ülkenin ağzından çıkan lafa bakmaktadır. Yoksa şimdiye kadar, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş bitmiş olurdu. Artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, güvenirliliğini yitirmiştir" şeklinde konuştu.'EFENDİ OLMAYA DEĞİL, HİZMETKAR OLMAYA GELDİK'Türkiye'nin petrol ve doğal gaz gibi enerjilerin, bazı dış güçler tarafından dışarıdan almasını istediğini belirten Kurtulmuş, "Niye dışarıdan hazıra almamızı tavsiye ediyorlar. Alırsan da böyle bir zor günde, bu sıkıntıları çekmek zorunda kalırsın. Dolayısıyla Türkiye, her alanda bunları yapmak zorundadır. Şimdi İHA'larla SİHA'larla nasıl destanlar yazıldığını görüyorsunuz. Ben Türkiye'nin, ABD'nin kapısında 3 sene o günkü SİHA'ları almak için nasıl dil döktüğümüzü çok iyi biliyorum. Terörle mücadele ediyorum diyorsun. Lafa gelince dost, lafa gelince müttefik ama vermez. Senato, komisyon istemedi bilmem ne? Onlar güçlü bir Türkiye'nin ne olduğunu bizdekilerden daha iyi biliyorlar. Yeniden güçlü bir Türkiye ve yeni dünya sistemini oluşturacağız. Biz insanların hepsini seviyor ve kardeş olarak kabul ediyoruz. Hatta sadece Türkiye'nin değil, mazlum bütün toplulukların ve dünyanın partisiyiz. Bunun kıymetini iyi bilmek ve sorumluluğunu çok iyi taşımak zorundayız. Son olarak ise AK Parti devlet partisi değil, millet partisidir. Çünkü devlet partisi, yönetimi bir şekilde ele geçirdikten sonra kendi isteğine göre milleti şekillendirendir. 'Ne giyeceksin, ona da ben karar vereceğim' diyendir. Gencecik kızlarımızı başörtüsü taktı diye okullara almadılar. Bunları unutmadık. Biz ise millet partisi olarak, millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" ifadelerini kullandı.Toplantının ikinci oturumu, basına kapalı olarak devam etti.

Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA,