Obezite Uyarısı: Spor Yapmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Obezite Uyarısı: Spor Yapmalıyız

08.05.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bak, gençlerin obezite tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Şimdi gençlerimiz, toplumumuz bir tehlikeyle karşı karşıya; 'obezite.' Hareket etmemiz lazım. Hareket etmeyen bir toplum sağlık sorunları yaşamaya başlıyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli programlar kapsamında sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. Trabzon Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bak, kentteki çalışmalar hakkında Vali Tahir Şahin'den bilgi aldı. Ardından yapımı tamamlanan Akçaabat Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışına törenine katıldı. Törende; Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Kara İsmailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Burada katılımcılara seslenen Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi, sporcu kimliği, vizyonu ve gençlere olan yatırımı başta olmak üzere bunların hepsi; Türkiye'nin dört bir yanında yapılan spor devriminin işaretidir. Türkiye, bir spor tesisleri devrimi yaşamaktadır. Göreve geldiğimizde sınırlı sayıda olan tesisleri katlayarak artırdık; her mahalleye, her köye, her ilçeye yapılan tesislerle sporun tabana yayılmasını gerçekleştirdik" diye konuştu.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANMAMIZ GEREKİYOR'

Sporun bileştirici gücüne değinene bakan Bak, "Türkiye'de şu anda tamamlanmış 780 tane yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzu var. İnşaatı devam eden 100 tane var. Bin tane yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzu tamamlanmış olacak. Bu ne demek? 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon çocuğumuza ve gencimize yüzme öğrettik. Bizler derelerde öğrendik ama havuzda öğrenmek çok başka. Havuzda stilini öğreniyorsunuz; hocalar eşliğinde başlangıç, kademe ve hayatta kalma tekniklerini öğreniyorsunuz. Biz eskiden suyla kavga ediyorduk ama şimdi stil gösteriliyor. Hoca başınızda, cankurtaranınız var. Başkan söyledi açıldığından beri 9 bin 800 kişi buradan faydalanmış. Türkiye'nin dört bir yanında bu yüzme havuzları var. Bu ülkenin etrafı denizlerle çevrili bu ülkede bir çocuğun yüzme bilmediği için hayatını kaybetmesinin karşılığı yok. Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın talimatı; gittiğiniz her yere spor tesisi yapacaksınız. Bakanlığımızın en önemli görevlerinden bir tanesi de bağımlılıkla mücadeledir. Bu dijital bağımlılık, uyuşturucu, kumar başta olmak üzere bunun ilacı da önleyicisi de spordur. Sporun birleştirici gücüne inanmamız gerekiyor. Spor iyileştirir, birleştirir ve ortak bir dildir" dedi.

'HAREKET ETMEMİZ LAZIM'

Spora yapılan yatırımların karşılığının fazlasıyla alındığını dile getiren Bakan Bak, "Şimdi gençlerimiz, toplumumuz bir tehlikeyle karşı karşıya 'obezite'. Hareket etmemiz lazım. Hareket etmeyen bir toplum sağlık sorunları yaşamaya başlıyor. Ganita'dan başlayarak buraya kadar gelen spor sahilini bir puzzle gibi tamamlıyoruz. Herkesi spor yapmaya, hareket etmeye davet ediyorum. Spora yapılan 1 liralık yatırım, bize 5 lira geri dönüyor. Düşünün, mahallenizde spor yapan bir çocuk var. Madalyası, başarısı var herkes mutlu. Bir de uyuşturucu kullanan, herkesi rahatsız eden bir genç var. Bunu mu istiyoruz? Spor yapan, paylaşan, toplumla iç içe olan gençlerimi istiyoruz. Sporun bu rolü çok önemli. Trabzon aynı zamanda bir üniversite şehri. Bu yıl başvuruda bulunan öğrencilerin yüzde 99,6'sını yurtlara yerleştirdik. 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Cumhurbaşkanımızın talimatı, 'Dışarıda hiçbir öğrenci kalmayacak.' Biz öğrencilerimiz sabah kahvaltısı ile akşam yemeğini ücretsiz veriyoruz. Ayda sadece bin TL sembolik ücret alıyoruz. Böyle bir yapı dünyada yok. 880 yurdumuzda bir milyon öğrenci kapasitemizle hizmetteyiz" diye konuştu.

Açılışın ardından tesisi gezen Bakan Bak, yüzme müsabakasını takip etti.

Haber: Mehmet Can PEÇE/TRABZON,

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Obezite Uyarısı: Spor Yapmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Dries Mertens yuvaya döndü Dries Mertens yuvaya döndü
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
Beşiktaş’ta eski aşk alevlendi Beşiktaş'ta eski aşk alevlendi
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

15:48
Mbaye Diagne’den “Çawreşamın“ şov Kendinden geçti
Mbaye Diagne’den "Çawreşamın" şov! Kendinden geçti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:57
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 16:20:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Obezite Uyarısı: Spor Yapmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.