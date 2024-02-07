OCAK Partisi, Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar suç örgütü ve FETÖ bağlantısını suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

OCAK Partisi, Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar suç örgütü ve FETÖ bağlantısını suç duyurusunda bulundu

OCAK Partisi, Fatih Erbakan\'ın Adnan Oktar suç örgütü ve FETÖ bağlantısını suç duyurusunda bulundu

OCAK Partisi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'Adnan Oktar' suç örgütü ve FETÖ ile bağlantısı olduğunu öne sürerek konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

07.02.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OCAK Partisi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'Adnan Oktar' suç örgütü ve FETÖ ile bağlantısı olduğunu öne sürerek konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ocak Partisi Sözcüsü Aytaç Atabay ve beraberindekiler Ankara Adliyesi'ne gelerek Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Ocak Partisi Sözcüsü Aytaç Atabay, şunları söyledi:

'NEDİR BU ADNAN OKTAR SEVGİSİ?'

"Ne acıdır ki, bugünlerde Türkiye'mizdeki siyasetin, İsrail gibi dış devletlerin politikaları yüzünden, milli menfaatlerimiz doğrultusunda belirlenemez hale geldiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bireysel inisiyatif alarak ürettiği, Kudüs politikaları milletimizin iradesini göstermektedir. Bu durum İsrail için çok zor bir hal almış olacak ki, İsrail Türkiye'deki dostlarına bazı tavsiyelerde bulunmuş, görünen o ki bunun da ötesinde onlara yapmaları gerekenleri emretmiştir. Bu bölücü telkinin ilk muhataplarından olan Adnan Oktar suç örgütü ve neredeyse birlikte hareket ettiği diğer bölücü örgütlerin ülkemize de siyasiler üzerinden ayar vermeye çalıştığını üzülerek görüyor, siyasi duruşlarının nasıl değiştiğini hayretle seyrediyoruz. Her fırsatta suç örgütü Adnan Oktar'ı ve onun ahlak dışı yapısını öven, ona sahip çıkan Fatih Bakan bu dönemde geçmiş yıllarda FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşündüğümüz kişi ve kişilerle bir olmuş, yetmemiş genel başkanlığını yaptığı siyasi partide de kritik makamlara getirmiştir. Sonuç olarak ne yazık ki bu parti, kurumsal kimliği altında İsrail kontrollü bir politika seyreder hale gelmiştir. Ocak Partisi olarak, İsrail ve tüm emperyal güçlerin Sayın Erdoğan'ın gitmesini istemekte olduğunun farkındayız, bu minvalde Fatih Bakan'a biz özellikle 'Erbakan' diyemiyoruz. Çünkü merhum Necmettin Erbakan'ın yolundan gidememiş; aksine, kirli ve bir o kadar ahlaksız bir örgütü savunur hale gelmiştir. Acaba İsrail, Adnan Oktar üzerinden bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlığı yapan Fatih Bakan beye bir şantajda mı bulunmuştur? Nedir bu Adnan Oktar sevgisi? Nedir bu Türkiye düşmanlığı? Geçmişte FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşündüğümüz kişilerin Yeniden Refah Partisi'nde kümelenmelerinin amacı nedir? Bu soruların yanıtlarını hukuk içinde aramak üzere bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Yaklaşan seçimler üzerinden Türkiye'ye ayar vermek isteyen dış devletlerin oyunlarının deşifre edilmesi için gereğini öncelikli görevimiz addettik, bu aldığımız tavır demokrasinin gereğidir."

'YAPTIĞIMIZ BU EYLEM SİYASİ EVRİMİN İLK ADIMIDIR'

Atabay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'den temizlenen FETÖ, Yeniden Refah Partisi'nde mi kümeleniyor? Bu araştırmanın yapılmasını özellikle AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan beklerken, aksine Millet İttifakı taraflarının da bu tehlikeli duruma sessiz kalması hayli düşündürücüdür. Yapamazlar. Ocak Partisi'nden başka hiçbir siyasi parti, ağzına FETÖ ismini alamadı, alamazlar da. Çünkü biz Ocak Partisi'nden başka diğer bütün siyasi partilerin ya FETÖ ile ya da diğer bölücü örgütlerle iltisaklı olduğunu düşünüyoruz. Evet, AK Parti bir temizlik gerçekleştirdi, Deva ve Gelecek Parti'leri bu atıkla kuruldu. Evet MHP bir temizlik gerçekleştirdi, İYİ Parti ve Zafer Partisi bu atıklarla kuruldu. Bu yıkıcı anafordan arta, geriye kalan tek parti olan Ocak Partisi ise FETÖ ve benzeri ulusal ve dahi küresel tüm bölücü unsurlarla mücadele ederek kuruldu, bunu üzerine basarak özellikle hatırlatmak istiyorum. Ortada henüz darbe yokken, Ocak Partisi'ni kuranlardan oluşan Osmanlı Ocakları'nın FETÖ ile mücadeleyi, Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'nin önüne siyah çelenkler bırakarak başlattığını herkes çok iyi bilmektedir. Ocak Partisi, Osmanlı Ocakları'nın izindedir. Osmanlı Ocakları'nın duruşu Ocak Partisi'nin de duruşudur. Eğer FETÖ'nün siyasi ayağıyla mücadele edilmiş olsaydı, bugün bizim bu suç duyurusunda ve ihbarda bulunmamıza gerek kalmayacaktı. Siyasilerin tamamı birbirini kayırabilir, FETÖ'nün kirli yapılarına dokunamayabilir fakat Ocak Partisi'nin FETÖ ve bölücü unsurlara bir borcu olmadığı için milletten yana tavır sergilemiştir. Bu pozisyonu almak bizim için elzem bir hal almıştır. FETÖ ve bölücü örgütlerle mücadele eden son ocak bu ocaktır. Bizi kimse durduramaz, bizi kimse susturamaz. Bu duruşumuzdan ve dahi tavrımızdan milletimiz emin olmalıdır. Özellikle Osmanlı Ocakları'na bugün bizimle birlikte hareket ettikleri ve Türkiye cephesinde kaldıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Kurdukları siyasi yapılar üzerinden ürettikleri kirli siyasetle manipüle edenler, kişisel ikbal uğruna ülkenin yanıp kavrulmasına rıza gösterenlerdir. Bizler buna asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bugün yaptığımız bu eylem siyasi evrimin ilk adımıdır. Kurumsal yapımızı tam olarak oturttuğumuz için mücadelemize farklı zeminlerde başlatma gereği duyduk. Bu dozumuzu giderek artıracağımızı, bunun bir başlangıç olduğunu da ayrıca belirtmek isterim."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Irak'ta Şii milis komutanı hava saldırısında öldürüldü
    22:57 Irak'ta Şii milis komutanı hava saldırısında öldürüldü

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Bağdat'ın doğusunda gerçekleşen saldırıda Saadi'nin kullandığı araç hedef alındı ve Saadi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölge halkı, saldırıya tepki göstererek 'Amerika'ya hayır' sloganları attı. Irak hükümeti henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

  • Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
    22:48 Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    22:11 Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    21:10 İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.

  • Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı
    20:55 Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı

    Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

  • AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti
    20:41 AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.

  • Çağlayan'daki terör saldırısında ölen Karataş'ın kızından Vali Davut Gül'e: Annemi neden kurtaramadınız?
    20:09 Çağlayan'daki terör saldırısında ölen Karataş'ın kızından Vali Davut Gül'e: Annemi neden kurtaramadınız?

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.

  • Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
    18:06 Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

    Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.

Refah Partisi, Fatih Erbakan, Adnan Oktar, Partiler, Suç, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika OCAK Partisi, Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar suç örgütü ve FETÖ bağlantısını suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:32:34. #1.11#
SON DAKİKA: OCAK Partisi, Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar suç örgütü ve FETÖ bağlantısını suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement