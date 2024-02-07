OCAK Partisi, Fatih Erbakan\'ın Adnan Oktar suç örgütü ve FETÖ bağlantısını suç duyurusunda bulundu

OCAK Partisi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'Adnan Oktar' suç örgütü ve FETÖ ile bağlantısı olduğunu öne sürerek konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Ocak Partisi Sözcüsü Aytaç Atabay ve beraberindekiler Ankara Adliyesi'ne gelerek Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Ocak Partisi Sözcüsü Aytaç Atabay, şunları söyledi:
'NEDİR BU ADNAN OKTAR SEVGİSİ?'
"Ne acıdır ki, bugünlerde Türkiye'mizdeki siyasetin, İsrail gibi dış devletlerin politikaları yüzünden, milli menfaatlerimiz doğrultusunda belirlenemez hale geldiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bireysel inisiyatif alarak ürettiği, Kudüs politikaları milletimizin iradesini göstermektedir. Bu durum İsrail için çok zor bir hal almış olacak ki, İsrail Türkiye'deki dostlarına bazı tavsiyelerde bulunmuş, görünen o ki bunun da ötesinde onlara yapmaları gerekenleri emretmiştir. Bu bölücü telkinin ilk muhataplarından olan Adnan Oktar suç örgütü ve neredeyse birlikte hareket ettiği diğer bölücü örgütlerin ülkemize de siyasiler üzerinden ayar vermeye çalıştığını üzülerek görüyor, siyasi duruşlarının nasıl değiştiğini hayretle seyrediyoruz. Her fırsatta suç örgütü Adnan Oktar'ı ve onun ahlak dışı yapısını öven, ona sahip çıkan Fatih Bakan bu dönemde geçmiş yıllarda FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşündüğümüz kişi ve kişilerle bir olmuş, yetmemiş genel başkanlığını yaptığı siyasi partide de kritik makamlara getirmiştir. Sonuç olarak ne yazık ki bu parti, kurumsal kimliği altında İsrail kontrollü bir politika seyreder hale gelmiştir. Ocak Partisi olarak, İsrail ve tüm emperyal güçlerin Sayın Erdoğan'ın gitmesini istemekte olduğunun farkındayız, bu minvalde Fatih Bakan'a biz özellikle 'Erbakan' diyemiyoruz. Çünkü merhum Necmettin Erbakan'ın yolundan gidememiş; aksine, kirli ve bir o kadar ahlaksız bir örgütü savunur hale gelmiştir. Acaba İsrail, Adnan Oktar üzerinden bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlığı yapan Fatih Bakan beye bir şantajda mı bulunmuştur? Nedir bu Adnan Oktar sevgisi? Nedir bu Türkiye düşmanlığı? Geçmişte FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşündüğümüz kişilerin Yeniden Refah Partisi'nde kümelenmelerinin amacı nedir? Bu soruların yanıtlarını hukuk içinde aramak üzere bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Yaklaşan seçimler üzerinden Türkiye'ye ayar vermek isteyen dış devletlerin oyunlarının deşifre edilmesi için gereğini öncelikli görevimiz addettik, bu aldığımız tavır demokrasinin gereğidir."
'YAPTIĞIMIZ BU EYLEM SİYASİ EVRİMİN İLK ADIMIDIR'
Atabay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"AK Parti'den temizlenen FETÖ, Yeniden Refah Partisi'nde mi kümeleniyor? Bu araştırmanın yapılmasını özellikle AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan beklerken, aksine Millet İttifakı taraflarının da bu tehlikeli duruma sessiz kalması hayli düşündürücüdür. Yapamazlar. Ocak Partisi'nden başka hiçbir siyasi parti, ağzına FETÖ ismini alamadı, alamazlar da. Çünkü biz Ocak Partisi'nden başka diğer bütün siyasi partilerin ya FETÖ ile ya da diğer bölücü örgütlerle iltisaklı olduğunu düşünüyoruz. Evet, AK Parti bir temizlik gerçekleştirdi, Deva ve Gelecek Parti'leri bu atıkla kuruldu. Evet MHP bir temizlik gerçekleştirdi, İYİ Parti ve Zafer Partisi bu atıklarla kuruldu. Bu yıkıcı anafordan arta, geriye kalan tek parti olan Ocak Partisi ise FETÖ ve benzeri ulusal ve dahi küresel tüm bölücü unsurlarla mücadele ederek kuruldu, bunu üzerine basarak özellikle hatırlatmak istiyorum. Ortada henüz darbe yokken, Ocak Partisi'ni kuranlardan oluşan Osmanlı Ocakları'nın FETÖ ile mücadeleyi, Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'nin önüne siyah çelenkler bırakarak başlattığını herkes çok iyi bilmektedir. Ocak Partisi, Osmanlı Ocakları'nın izindedir. Osmanlı Ocakları'nın duruşu Ocak Partisi'nin de duruşudur. Eğer FETÖ'nün siyasi ayağıyla mücadele edilmiş olsaydı, bugün bizim bu suç duyurusunda ve ihbarda bulunmamıza gerek kalmayacaktı. Siyasilerin tamamı birbirini kayırabilir, FETÖ'nün kirli yapılarına dokunamayabilir fakat Ocak Partisi'nin FETÖ ve bölücü unsurlara bir borcu olmadığı için milletten yana tavır sergilemiştir. Bu pozisyonu almak bizim için elzem bir hal almıştır. FETÖ ve bölücü örgütlerle mücadele eden son ocak bu ocaktır. Bizi kimse durduramaz, bizi kimse susturamaz. Bu duruşumuzdan ve dahi tavrımızdan milletimiz emin olmalıdır. Özellikle Osmanlı Ocakları'na bugün bizimle birlikte hareket ettikleri ve Türkiye cephesinde kaldıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Kurdukları siyasi yapılar üzerinden ürettikleri kirli siyasetle manipüle edenler, kişisel ikbal uğruna ülkenin yanıp kavrulmasına rıza gösterenlerdir. Bizler buna asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bugün yaptığımız bu eylem siyasi evrimin ilk adımıdır. Kurumsal yapımızı tam olarak oturttuğumuz için mücadelemize farklı zeminlerde başlatma gereği duyduk. Bu dozumuzu giderek artıracağımızı, bunun bir başlangıç olduğunu da ayrıca belirtmek isterim."
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