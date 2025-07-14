PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Biz üzerimize düşeni yaptık, Rojava'da Kürtler asla silah bırakamaz" söylediği öne sürüldü. İddialara yanıt veren DEM Parti, "Heyetimizce açıklananlar dışında hiçbir görüşme notu veya belgeye itibar edilmemelidir." açıklamasını yaptı.
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14.07.2025 17:10:35. #7.13#
SON DAKİKA: Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran "Rojava" iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi - Son Dakika
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