İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin başkanlık divanı üyelerini ve milletvekillerini bugün saat 18.00'de olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının öncelikli gündeminin ise PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin partinin izleyeceği siyaset ve atılacak adımlar olduğu belirtildi.
Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen DEM Parti heyeti, İstanbul'da açıklamayı yaptı. Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısında bulundu.
Öcalan'ın açıklamasının okunduğu sırada İYİ Parti Genel Merkezi'nde ise dikkat çeken anlar yaşandı. Partinin genel merkez binasına devasa afiş asıldı. Afişte, "Unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Politika › Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız - Son Dakika
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