Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

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PKK lideri Abdullah Öcalan örgüte "silah bırakma" çağrısı yaparken, İYİ Parti de olağanüstü toplantı kararı aldı. Öcalan'ın çağrısının okunduğu anlarda İYİ Parti Genel Merkezine asılan dev afiş ise dikkat çekti.

27.02.2025 17:44
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin başkanlık divanı üyelerini ve milletvekillerini bugün saat 18.00'de olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının öncelikli gündeminin ise PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin partinin izleyeceği siyaset ve atılacak adımlar olduğu belirtildi.

ÖCALAN'DAN PKK'YA "SİLAH BIRAKMA" ÇAĞRISI

Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen DEM Parti heyeti, İstanbul'da açıklamayı yaptı. Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısında bulundu.

İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE DİKKAT ÇEKEN AFİŞ

Öcalan'ın açıklamasının okunduğu sırada İYİ Parti Genel Merkezi'nde ise dikkat çeken anlar yaşandı. Partinin genel merkez binasına devasa afiş asıldı. Afişte, "Unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız
Öcalan\'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

Abdullah Öcalan, İYİ Parti, Politika, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • murat özdemir:
    İyi partililer unutturursanız totoşsunuz 13 7 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Önceki açılım gibi olursa sorumluluğu kim alacak 13 0 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    böyle bir partimi var ya hangi partiden. gectilerde parti kurdular. çıkarı için davası için kendi arkadaslarini satanlar pankart açmışlar 7 5 Yanıtla
  • Mutlu Çeribaş:
    yyu 0 7 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    pankartın maliyetine yazık olmuş yalandan kim ölmüş çok büyük bir iş yapmislar millet için pankar onemli 2 4 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Akpkk nın trolleri hemen iş başına geçmiş.bu kadar Öcalan denilen kanı vozugu sevdiğinizi bilmiyorduk şimdi ögrenmiş olduk ve not ettik 3 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Bazıların anırması bişey değiştirirmi bilinmez ki iyi olursa kulakları indirir kötü olursa anırmaya başlar bu tipler kan gözyaşı üzerinden nemalanan vatan hainlerinden oluşan guruplardır 1 0 Yanıtla
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