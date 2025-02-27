Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı Heyeti, Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. Bu çağrının muhataplarından PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum geldi. Müslim, Öcalan'ın açıklamasına katıldıklarını ifade etti.

27.02.2025 18:27  Güncelleme: 19:14
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk tepki geldi.

ÖCALAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de bir otelde Öcalan'ın silah bırakma çağrısını aktardı.

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Öcalan, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

SALİH MÜSLÜM: ÖCALAN'IN AÇIKLAMASINA KATILIYORUZ

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşı Salih Müslim, Öcalan'ın açıklamasına katıldıklarını söyledi. Müslim, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "PKK'nın alacağı karar doğrultusunda hareket ederiz ve gerekirse silah bırakırız." dedi.

Öcalan\'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim\'den ilk yorum

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Son Dakika Politika Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bu Kim:
    birakmayinda görelim sari torbalar hazir sizin ermeni oldugunuzu bi solcular bilmiyor 31 31 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    yarın bu gavata memurluk bakanlık verirler 24 20 Yanıtla
  • monşer null:
    Ülke Bitti 12 18 Yanıtla
  • Hilmi aytürk:
    adam herşeyi bırakmıs dağa çıkmış silah bıdakın ha hahha hahaha hahha buna ancak salaklar inanır. terörist ölmedik ce sorun bitmez 11 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    oluyor lan oluyor :)) 11 2 Yanıtla
  • ahmet3353:
    korkmayın Reis işini bilir. Erdoğan 50 yıllık Türkiye sorununu çözecek inşallah.gerisini chp düşünsün oyları nasıl geri alırım diye yanına parti bulamayacak 9 2 Yanıtla
  • Tatar9515:
    PKK trör örgütü onlar pyd de birleşecek biz Türkler baya salağız 4 3 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Hadi hayırlısı inşallah 5 1 Yanıtla
  • isa kızmaz:
    Olur. birde kahve ısmarlayalım mı puşt. an kimsin 0 0 Yanıtla
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