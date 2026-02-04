Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj - Son Dakika
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj

Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
04.02.2026 13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli\'den yeni mesaj
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanınması ve Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması gerektiğini ifade etmişti. Bu sözleri çokça tartışılan Bahçeli, yeni bir açıklama yaparak "Biz görüşümüzü söyledik. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı ve kamuoyunda yankı uyandıran açıklamalarının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Bahçeli, dün partisinin haftalık grup toplantısında Abdullah Öcalan için "umut hakkı" ve HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "özgürlük" çağrısında bulunmuştu.

"BUNDAN SONRASI HÜKÜMETİN BİLECEĞİ İŞ"

Bahçeli'nin açıklamaları kamuoyunda ses getirirken MHP liderinden yeni açıklama geldi.

Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bunların faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bu çıkışları Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan mutabakat nedeniyle yapmadığını da vurguladı.

Anadolu'da huzur istediklerini dile getiren MHP lideri, "Bu adımların atılmasını faydalı görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Çolak Murat Çolak:
    Yargı bağımsız değil miydi neden hükümet biliyor bu işi? 58 3 Yanıtla
  • 159756Sr 159756Sr:
    eeee hani yargı bağımsızdı 51 2 Yanıtla
  • 205622 205622:
    yargı da siz hükümette siz savcıda siz hakim de kanunda açık açık diyonuz zaten 35 3 Yanıtla
  • osman şahin osman şahin:
    Sayın Selahattin Demirtaş kesinlikle serbest bırakılmalı 18 18 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Cumhurbaşkanı kanuna uygun olarak özel af çıkarabilir bu tiplere. Böylece yargı bağımsızlığını sürdürür. Erdogan yapar mı? Bilmem! Yapar diyen de yanılabilir, yapmaz diyen de yanılabilir. Yandaş da beklesin, muhalif de beklesin şimdilik. 6 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
