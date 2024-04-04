İzmir'in Ödemiş ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den belediye başkanlığına seçilen Mustafa Turan, göreve başladı.
Turan, partisinin İlçe Başkanı Bülent Eker, meclis üyeleri ve partililerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Daha sonra belediye binasına geçerek görevi Mehmet Eriş'ten devralan Turan, yaptığı konuşmada kendisine destek olan hemşehrilerine teşekkür etti.
Eriş, "Seçim sürecinde söylediğim gibi birlikte yola çıktık, birlikte başardık ve birlikte yöneteceğiz. Sizlerin sayesinde başarılı olacağımıza inanıyorum. Adaletten, haktan, özgürlüklerden, demokrasiden, cumhuriyetten ve Atatürk'ten yana tavrımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz." dedi.
Son Dakika › Politika › Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan göreve başladı - Son Dakika
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