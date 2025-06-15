Ödemiş\'te AK Parti Danışma Toplantısı Yapıldı

Ödemiş AK Parti İlçe Başkanlığı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Kongre ve Düğün Salonu'ndaki toplantıda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin ülke genelinde olduğu gibi, Ödemiş'te de önemli hizmetler yaptığını belirtti.

Partililerle buluşmaktan duyduğu memnununiyeti dile getiren Kasapoğlu, "Daha çok yapacak işimiz, gerçekleştirecek hayallerimiz ve hayal kuracak rüyalarımız var. Dolayısıyla teşkilatla bir araya gelerek durum analizi yapmamız çok önemlidir." dedi.

Toplantıda AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Badem ve Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel de konuşma gerçekleştirdi.