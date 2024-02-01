Odunpazarı Belediyesi 2024 Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

Odunpazarı Belediyesi 2024 yılı Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı 3'üncü birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında Odunpazarı Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinden biri Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 91 No'lu Orman Kadastro Başmühendisliği'nin 08.01.2024 tarih 10726321 sayılı yazısına istinaden Lütfiye ve Yenisofça mahallelerine bilirkişi seçilmesi ile ilgili oldu. Lütfiye mahallesine İsmail Önge asil, Fatih Önge yedek; Yenisofça mahallesine ise Sadık Aydoğdu asil, Hüseyin Ağır yedek bilirkişi olarak seçildi. Geri kalan 4 gündem maddesi ise ilgili komisyonlara gönderildi. - ESKİŞEHİR