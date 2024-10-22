Öğretmenler Atama Sonuçlarını Bekliyor - Son Dakika
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Politika

Öğretmenler Atama Sonuçlarını Bekliyor

CHP'li Özçağdaş, öğretmenlerin atama sonuçlarını beklediğini ve eğitimdeki sorunları eleştirdi.

22.10.2024 15:17
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, öğretmenlerin, her gün atama sonuçlarını beklediğini söyledi.

Özçağdaş, Altınordu ilçesinde bir otelde eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, milli eğitimin sorunlarını tartışmaya ve konuşmaya 20. ilde devam ettiklerini belirtti.

Hükümetin eğitim politikasını eleştiren Özçağdaş, "Geçen yıl 23 bin 670 öğretmen emekli oldu. Sadece 20 bin öğretmen alınıyor, yani emekli öğretmen kadar alınmayacak. Bizzat Sayın Bakan, geçen yıl 60 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu söyledi. 85 bin civarında ücretli öğretmen var ki bir emek sömürüsüdür, kölelik düzenidir. Dolayısıyla Türkiye'de öğrenciler ve öğretmenler bir araya gelememektedir. Öğretmenler intihar etmektedir. Öğretmenler her doğan gün atama sonuçlarını beklemektedir." dedi.

CHP'li Özçağdaş, 18 binden fazla köy okulunun kapatıldığına işaret ederek, "Ordu da bundan fazlasıyla nasibini aldı ve köy okulları kapatıldıkça köyler boşalmaya devam etti. Bunun tarımsal üretime, gıda güvenliğine ciddi sonuçları oldu." diye konuştu.

Köylerin boşalmasıyla iki sonucun ortaya çıktığını dile getiren Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Kentlerde, kent merkezlerinde ciddi bir nüfus birikti. Ordu'da da 40-45 kişilik sınıflar var. Sordum öğretmenlerimize, 'Belli bir grupta mı?', 'hayır' dediler. Okul öncesinde de böyle, ilköğretimde de böyle, ortaöğretimde de böyle. Tabii benim bu açıklamama hemen cevap vereceklerdir, 'Hayır efendim, Ordu'da bizim ortalamamız 20 küsur'. Öyle değil. Bazı okul, sınıf tiplerinde 10-12 ama halkımızın çocuklarını göndermek istedikleri Anadolu, fen, meslek liselerinde okul mevcutları çok yüksek."

Bazı okulların doğru düzgün yolunun dahi olmadığını ileri süren Özçağdaş, taşımalı eğitim sorununun, köy okullarının kapatılmasından sonra daha da görünür hale geldiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İl Başkanı Bülent Akpınar ile bazı belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Suat Özçağdaş, Politika, Eğitim, ordu, Son Dakika

Son Dakika Politika Öğretmenler Atama Sonuçlarını Bekliyor - Son Dakika

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