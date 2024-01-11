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Öğretmenler CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı - Son Dakika
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Öğretmenler CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı

Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve öğretmenler, CHP Milletvekili Murat Emir'in öğretmenleri küçümseyen sözlerine tepki göstererek CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.

Öğretmenler CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı
11.01.2024 - 20:32,
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Öğretmenler CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı

Öğretmenlerden CHP Milletvekiline sert tepki: "Haddini bil"

ANKARA - Eğitim-Bir-Sen (Eğitimciler Birliği Konfederasyonu) Ankara 3 Nolu Şube üyeleri ve öğretmenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. Öğretmenler, CHP Milletvekili Murat Emir'in bir belediye başkanı için "Mesleğini biliyor musunuz Kazan Belediye Başkanının? Öğretmen" sarf ettiği sözlerinden dolayı protesto düzenledi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon kanalında asıl mesleği öğretmenlik olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz için "Mesleğini biliyor musunuz Kazan Belediye Başkanının? Öğretmen" şeklindeki sözleri tepkiyle karşılandı.

Bir gazetecinin Kahramankazan Belediye Başkanının, Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday olabilme ihtimali üzerine yapılan tartışmada söz konusu sözleri sarf eden CHP Milletvekili Emir, tartışmalara sebebiyet verdi.

Milletvekili Emir'in sözlerini öğretmenlik mesleğini küçümseyen ve hafife alır tarzda bulan öğretmenler, CHP Genel Merkezi önünde protesto düzenledi. Üyeler ve öğretmenler, genel merkezin önüne siyah çelenk bıraktı.

"Murat Emir haddini bil"

Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Zahit Şahin, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bir televizyon programında CHP Milletvekili Murat Emir, öğretmenleri küçültücü ve aşağılayıcı cümleler ifade etmiştir. Öğretmenler bizim baş tacımızdır. Biz öğretmen olarak şerefli ve haysiyetli bir meslek grubu içerisindeyiz. Murat Emir'in derhal tüm öğretmenlerden özür dilemesini istiyoruz. Bu kendini yetiştiren öğretmenlere de hakarettir. Yeterince ders almamıştır ve o yüzden Murat Emir kendine gel ve haddini bil."

Kaynak: İHA
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