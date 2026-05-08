Öğretmenlerin Emekleri Toplumda Daha Görünür Olmalı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin emeklerinin karşılığının toplumda daha fazla gözükmesi gerektiğini belirterek, "Bugün Türkiye'de iyi şeyler, işte savunma sanayinde geldiğimiz noktaları konuşuyoruz. Bu noktalardan konuşabiliyorsak eğer, şu an buradaki öğretmenlerimiz sayesinde." dedi.

Bakan Tekin, İzmir Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen "Fen Bahçeleri" Türkiye'nin Bilim Projesi'nin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, görev geldikleri günden itibaren eğitim, öğretim ortamlarının sadece dersliğin içerisinde dizayn edilen, öğretmenin sorumluluğunda olan bir alan olmadığını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğretmenlerin çok fedakarlar olduklarını ve öğrenciler için bu süreçte büyük çaba harcadığını aktaran Tekin, ancak bir çocuk için eğitimin sadece okuldan ibaret olmadığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretimin toplumun bütün kesimlerini içine alan bir yapı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı Marif Modeliyle yapmak istediğimiz şey, çocuklarımızın derslik binaları dışındaki hayatlarının da eğitim öğretim sürecinin bir parçası olduğu, derslikte aldıklarının toplumsal hayatta beceriye dönüşmesinin artık çağdaş eğitim mantığının, pedagojinin bir parçası olduğudur." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Tekin, şunları kaydetti:

"Toplumda öğretmen arkadaşlarımıza, onların emeklerine karşı hak etmedikleri bir eleştiri olabiliyor bazen. Onların emeklerinin karşılığını toplumda biraz daha fazla gözükmesini istiyorum. Bugün Türkiye'de iyi şeyler, işte savunma sanayinde geldiğimiz noktaları konuşuyoruz. Bu noktalardan konuşabiliyorsak eğer, şu an buradaki öğretmenlerimiz sayesinde, müsaadenizle onlara teşekkür etmek istiyorum. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreci karınca kararınca yürütmeye, desteklemeye çaba sarf ediyoruz. Süreçte emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah diğer 31 okulu da aynı şekilde tamamladıktan sonra kendilerine teşekkür etme imkanı buluruz diyorum."

Tekin, konuşmasında fen bahçesinin kurulmasında destek veren hayırsever Serhat Soyuerel'e, ailesine ve onu yetiştiren Jale öğretmene teşekkür etti.

Fen bahçesinin kurulmasında destek veren Soyuerel de en güzel eserlerin ve buluşların bu kampüslerden çıkacağını ifade etti.

Daha sonra okul bahçesinde dönüştürülen alanlarda incelemelerde bulanan Tekin, öğrencilerle çay içtikten sonra, bahçeye fidan dikip sohbet etti.

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile öğrenciler katıldı.

Fen liselerinin akademik başarısını ilham veren kampüslerle desteklemeyi amaçlayan "Fen Bahçeleri" Türkiye'nin Bilim Projesi'nin kamu, özel sektör ve hayırsever işbirliğine dayalı olarak 32 fen lisesinde yürütüldüğü belirtildi.