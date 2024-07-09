Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Genel Kurul gündeminde

Politika

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine geldiğini, Meclis Başkanlığının teklifin görüşmelerine geçilmesine yönelik kararının lehinde olduklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçilmeden önce teklifin Anayasaya aykırı olduğunu ileri süren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in talebi üzerine usul tartışması açıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeni bir teklif hazırlandığını belirtti.

Teklifin komisyonlara havale edilmesinden önce anayasaya aykırılıkla ilgili ön inceleme yapmanın Meclis Başkanlığının görevinde olduğunu ifade eden Alparslan, bu incelemenin ardından teklifin komisyona havale edildiğini kaydetti.

Komisyonda teklifin kabul edildiğini anımsatan Alparslan, "Komisyonda, her türlü müzakereler yapılarak Meclis Genel Kuruluna kanun teklifi gelmiştir. Meclis Başkanlığının görüşmelere geçilmesi konusundaki kararının lehinde olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.

"Teklifte anayasaya aykırı durum olmadığı görüldü"

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da öğretmenlerin beklentilerinin karşılanması amacıyla teklifin hazırlandığını ifade etti.

Meclis Başkanlığının anayasaya uygunlukla ilgili incelemeleri yaptığını aktaran Arslan, anayasaya aykırı durum bulunmadığından teklifin komisyona havale edildiğini anlattı.

Arslan, "Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonumuz, uzun görüşme süreci yönetti. Anayasaya aykırılık iddiası burada da gündeme geldi. iddialar detaylıca tartışıldı ve getirilen teklifte anayasaya aykırı durum olmadığı görüldü." ifadesini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği maddelerin yeniden teklifte yer aldığını dile getirdi.

Teklifin, tali komisyonlarda görüşülmediğini söyleyen Koçyiğit, "Soruyoruz, tali komisyonda olan milletvekillerinin görüşlerini nasıl aldınız?" sorusunu yöneltti.

Koçyiğit, teklif hazırlanırken akademisyenlerin, sendikaların görüşünün alınmadığını ileri sürdü.

"Anayasaya dikkat edeceksiniz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin anayasayı ihlal ettiğini savundu.

Öğretmenlerin kamu görevine girme hakkının engellendiğini iddia eden Emir, "Bütün yetkileri Bakanlık uhdesine veriyorsunuz. Anayasaya dikkat edeceksiniz. Çalışma hakkını, eğitim hakkını engelliyorsunuz. Anayasanın ruhuna aykırı olan, eğitimi kaosa sürükleyecek yasa teklifini reddediyoruz. Gelin buradan geri çekelim, anayasaya uygun bir hale getirelim." şeklinde konuştu.

Usul tartışmasının ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.