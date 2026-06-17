Öğütken: Düzgün eser siyaseti yapıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Birileri günü kurtarma hesabı yapar, koltuk sevdalarından kavga ederler. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz, 'Düzgün eser siyaseti yapalım' diye uğraşırız ve düzgün eser siyaseti yaparız." dedi.

Ahmet Baha Öğütken, partisinin Pelitözü Gölpark'taki bir davet salonunun bahçesinde düzenlenen İl Danışma Meclisi ve Vefa Buluşması'na katıldı.

Öğütken, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'na ilişkin çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a kadar geniş bir coğrafyada acının ve gözyaşının hüküm sürdüğünü dile getiren Öğütken, "Başarılı bir diplomasi yapıyoruz. Etrafımızda fırtınalar var. Elhamdülillah Türkiye bu fırtınalardan etkilenmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle son derece başarıyla gidiyor. Belki bizler bunu çok fazla hissetmiyoruz ama yurt dışındaki diğer ülkelerde çok net hissediyorlar." diye konuştu.

"Birileri sürekli kaos biz ise eser üretiriz." diyen Öğütken, şöyle devam etti:

"Eser üretmeye de devam ederiz. Birileri günü kurtarma hesabı yapar, koltuk sevdalarından kavga ederler. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz, 'Düzgün eser siyaseti yapalım' diye uğraşırız ve düzgün eser siyaseti yaparız. Eserlerimiz ortada, elhamdülillah."

Öğütken, yakın zamanda partilerinin 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarına değinerek, "Bu süreçte siyasetimizin merkezine milleti koyduk. Bizde torpil, koltuk sevdası yok. Bizde sadece ne sevdası var? Elhamdülillah, bu dava sevdamız var. İnşallah bu dava sevdasıyla da başarıyı kucaklayacağız yeni dönemlerde." açıklamasında bulundu.

Öğütken, iktidara geldiklerinden bu yana büyük halk desteği gördüklerinin altını çizdi.

Samimiyetle, gayretle verdikleri mücadeleyi sürdürdüklerini aktaran Öğütken, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlikle bu gücümüze devam ediyoruz. Milletimiz şunu çok iyi biliyor, Cumhurbaşkanımızın siyaseti gündemi oyalayıcı siyaset değil eser siyasetidir." dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ersin Çam, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ile önceki dönem teşkilat mensuplarının da katılımcılara hitap ettiği etkinlik, partiye katılanlara rozetlerinin takılmasıyla sona erdi.