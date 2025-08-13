Okandan: "Şehrimizin her sokağında, her mahallesinde AK Parti\'nin eserlerini görmek mümkün"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; AK Parti'nin kuruluşunun 24. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Şehrimizin her sokağında, her mahallesinde AK Parti'nin eserlerini görmek mümkün" dedi.

Okandan'ın mesajı şu şekilde:

"14 Ağustos 2001 Türk siyaset tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu tarihte, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi sadece bir siyasi parti olarak değil, milletimizin umudu, mazlumların sesi ve Türkiye'nin geleceğinin teminatı olarak sahneye çıktı. O gün yakılan hizmet meşalesi, bugün hala aynı güçle, aynı inançla yanmaya devam ediyor.

Kurulduğu ilk günden itibaren AK Parti, milletin iradesini her şeyin üzerinde tutan, halkla iç içe olan ve toplumun ihtiyaçlarına çözüm üreten bir hareketin adını temsil etti. Biz Kayseri teşkilatı olarak 24 yıldır milletimizin yanında olduk. Şehrimizin her sokağında, her mahallesinde AK Parti'nin eserlerini görmek mümkün. Altyapıdan eğitime, sağlıktan spora, turizmden tarıma kadar her alanda Kayseri'ye yapılan yatırımlar, partimizin vizyonunun ve kararlılığının en somut göstergesidir. Her mahallemizde, her ilçemizde, Kayseri'nin gelişimine katkı sunan yatırımlarımızla, halkımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Kayseri, AK Parti'nin başarı hikayesinin en parlak örneklerinden biri oldu. Şehrimiz, hizmet ve yatırımların merkezi haline geldi; altyapıdan eğitime, sağlıktan sanata, spordan turizme kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi. Bu vesileyle, başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu kutlu yolda emek veren tüm dava arkadaşlarımıza ve fedakar teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 24 yıldır milletimizin hizmetindeyiz ve bundan sonra da ilk günkü aşk, azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. AK Parti, milletimizle omuz omuza, gönül gönüle yürümeye devam edecek. Türkiye'nin her köşesinde hizmetin, eserlerin ve yatırımların artması için çalışacak; Kayseri'nin ve Türkiye'nin her alanda kalkınması için vizyonunu ve misyonunu sürdürecektir. 24 yıllık bu yolculuk, milletimize hizmet etme aşkıyla dolu bir hikaye; ve biz, bu hikayeyi daha da ileriye taşımaya kararlıyız." - KAYSERİ