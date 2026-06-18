Oktay ve Noguera'dan İkili İlişkiler Vurgusu - Son Dakika
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Oktay ve Noguera'dan İkili İlişkiler Vurgusu

18.06.2026 13:02
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Oktay, Türkiye-İspanya ilişkilerinin önemini vurguladı, işbirliğini artırma çağrısı yaptı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İspanya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Pilar Milagros Rojo Noguera ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Oktay, Meclis'teki görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak, iki ülkenin Gazze başta olmak üzere insani meseleler ve bölgesel sınamalar karşısındaki benzer tutumunun, halklar arasındaki bağı güçlendirdiğini söyledi.

İki ülkenin iletişim, teknoloji, inovasyon ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğinin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Oktay, "İkili bazda karşılıklı yatırımların artması gerektiğini, İber-Amerika, Orta Asya, Afrika, Orta Doğu, Balkanlar, Ukrayna ve Suriye dahil üçüncü ülkelerdeki fırsatları da yine birlikte değerlendirebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Türkiye ile İspanya'nın güvenlik ve savunma sanayisi işbirliğinin örnek seviyede olduğunu dile getiren Oktay, "İspanya'nın ülkemizde 11 yıldır PATRIOT bataryası konuşlandırması ve HÜRJET tedarikine ilişkin anlaşma, müttefiklik ruhu ve dayanışmamızın önemli bir göstergesidir. Bu işbirliklerimiz artarak devam edecektir." ifadesini kullandı.

İspanya'nın, Filistin meselesindeki ilkeli tutumunu önemli bulduklarını kaydeden Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İran'da barış anlaşmasına ilişkin gelişmelerden memnuniyet duyuyor, bunun bölgemiz için kalıcı barış ve güven ortamına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde İspanya'nın desteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa-Atlantik güvenliği, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz, Latin Amerika ve Karayipler, Ukrayna savaşı, Gazze ve Lübnan, ABD-İran barış müzakereleri, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel gelişmeleri ele alma fırsatı bulacağız."

İspanya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Noguera da TBMM'ye gerçekleştirdikleri ziyaretin önemine vurgu yaptı.

Türkiye ile İspanya ilişkilerine değinen Noguera, bölgenin içinden geçtiği zorluklar karşısında iki ülkenin sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, İspanya, Ekonomi, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Oktay ve Noguera'dan İkili İlişkiler Vurgusu - Son Dakika

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