Okul Saldırıları: 130 Sosyal Medya Hesabına Soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmaların çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü vurguladı. Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan, halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan, resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan, suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesabın tespit edildiğini belirten Gürlek, "Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup, bin 104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir. Ayrıca okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş, bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup, haklarında adli işlemler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sürecin 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde takip edildiğini, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade eden Gürlek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca çocuklarımızı şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına da talimat verilmiştir" dedi. - ANKARA