Okullarda Ücretsiz Yemek Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Okullarda Ücretsiz Yemek Teklifi

Okullarda Ücretsiz Yemek Teklifi

CHP'li Suat Özçağdaş, okullarda öğle yemeğinin ücretsiz olmasına yönelik kanun teklifi sundu.

08.11.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, okullarda öğle yemeğinin ücretsiz verilmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Özçağdaş, Meclis'te CHP milletvekilleri ile düzenlediği basın toplantısında, çocukların okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemeğe ve temiz suya olan ihtiyacının gün geçtikçe önemini daha da hissettirdiğini söyledi.

Çocukların okullara aç gittiğini, gün içinde çok az su tükettiklerini hatta okul tuvaletlerinden su içtiklerini ifade eden Özçağdaş, kantinlerde de sağlıklı gıdaya erişemediklerini anlattı.

Özçağdaş, Türkiye'de eğitime devam eden 19 milyon öğrencinin birçoğunun her gün sağlıklı ve dengeli bir öğün yemeğe ulaşamadığını, her 3 öğrenciden birinin de okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapamadığını dile getirdi.

Beslenme, sağlık ve eğitimin çocukların temel haklarından olduğunu belirten Özçağdaş, "Devlet, temel haklarına ulaşmada zorluk yaşayan çocukların ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Eğitim maliyetleri sadece bir önceki yıla göre ortalama yüzde 88,8 artmıştır. Ama asgari ücrete zam yapılmamıştır. Okul zili, çocukların midesinde çalmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Suat Özçağdaş, Milletvekili, Politika, İstanbul, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Okullarda Ücretsiz Yemek Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Özel’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:17 Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
22:28 Putin Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım Putin Trump'ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
22:18 Dries Mertens, Avrupa’da tarihe geçti Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:41 Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 17:00:55. #1.13#
SON DAKİKA: Okullarda Ücretsiz Yemek Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.