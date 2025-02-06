Olan'dan Güvenlik Kontrollerine Eleştiri

Politika

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, şehir içi ve şehirler arası yollarda güvenlik için yapılan kontrolleri eleştirdi.

Olan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Bitlis'te iki ilçe arasında halkın en az 4 ayrı güvenlik noktasından geçmek zorunda bırakıldığını söyledi.

Kontrol etme yetkisinin tamamen o noktada yetkili rütbelinin insafına bırakıldığını savunan Olan, uygulamanın "sınır tanımadığını" ileri sürdü.

DEM Parti'li Olan, "Orada hiçbir yasa, hukuk ve kural yoktur. Karar veren tek yetkili o karakolun rütbelisidir. İstese rutin kontrol dediği uygulamayı saatlerce sürdürebilmektedir. İnsanların hasta olması, yaşlı olması, çocuk olması ve işine geç kalması çoğu zaman umurunda olmayabiliyor. Bu sözüm ona güvenlik amaçlı yol kontrolleri ile toplumun seyahat hakkı engellenmekte, kanunlar ve yasalar yok sayılmakta, bölge ekonomisi ve toplum sağlığı açısından sorunlara neden olmaktadır." açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin bir ucundan bir ucuna hiçbir askeri ya da polis kontrolü olmadan özgürce seyahat edebilmenin "demokratik işleyişin göstergesi" olduğu görüşünü dile getiren Olan, "Bizlerin demokraside, barışta, özgürlükte ısrar etmemizin nedenlerinden biri de budur." dedi.