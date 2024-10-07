Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'a çalışma ataşesi olarak atandı - Son Dakika
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Politika

Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'a çalışma ataşesi olarak atandı

Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf\'a çalışma ataşesi olarak atandı

CHP'nin TBMM'ye taşıdığı ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelik soru önergesi büyük ses getirdi. İddiaya göre Bakan Işıkhan'ın üniversiteden arkadaşı olan Hüseyin Arabasüren'in damadı Batuhan Gül, Çalışma Ataşesi olarak tayin edildi. Kayınpederinin şirketinde aşçı olan Gül'ün Almanca bilmediği ancak Düsseldorf'taki Türkiye Başkonsolosluğu'nda görev yapacağı 4 yıl boyunca ayda 7200 euro (273.000 TL) maaş alacağı öne sürüldü.

07.10.2024 10:15
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in Meclis'e taşıdığı ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelik olarak sunulan soru önergesinde yer alan iddia gündem yarattı.

ÇALIŞMA ATAŞESİ OLARAK ATADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Hacettepe Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı olan Hüseyin Arabasüren'in damadı Seyfettin Batuhan Gül, Almanya Düsseldorf'taki Türkiye Başkonsolosluğu'na 'Çalışma Ataşesi' olarak atandığı öne sürüldü.

Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'taki Türkiye Başkonsolosluğu'na çalışma ataşesi olarak atandı
Hüseyin Arabasüren.

4 YIL BOYUNCA 270 BİN TL MAAŞ ALACAK

Memur olmadığı ve Almanca bilmediği ifade edilen Gül'ün 4 yıl boyunca bu görevi yürüteceği ve aylık 7 bin 200 euro (270.000 TL) maaş alacağı ifade ediliyor.

Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'taki Türkiye Başkonsolosluğu'na çalışma ataşesi olarak atandı
Seyfettin Batuhan Gül.

EN YÜKSEK MAAŞI ALACAK

6 Eylül 2024 tarihli kararname ile yapıldığı öğrenilen atamaya göre "aşçı" ve "büro elemanı" olarak çalışan Seyfettin Batuhan Gül'ün açıktan atama ile Çalışma Ataşesi olduğu ve birinci derecenin birinci kademesiyle ataması yapılan Gül'ün en yüksek maaşı alacağı öğrenildi.

Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'taki Türkiye Başkonsolosluğu'na çalışma ataşesi olarak atandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer.

"BU GÖREVE NEDEN VE NASIL UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR?"

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in atama iddiasıyla ilgili olarak TBMM'ye verdiği soru önergesinde şu ifadeler yer aldı; "Gül'ün atanma sürecinde hangi kriterler ve değerlendirmeler dikkate alınmıştır? Gül'ün Almanca bilmediği ve devlet memuru olmadığı iddiaları doğru mudur? Eğer doğruysa, bu göreve neden ve nasıl uygun görülmüştür?

Akrabalık ilişkilerinin ve yakın kişisel bağların bürokratik atamalarda etkili olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu atamanın, söz konusu kişinin (Hüseyin Arabasüren) sizinle olan kişisel bağları göz önüne alındığında, etik ve liyakat standartları açısından nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz."

Vedat Işıkhan, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'a çalışma ataşesi olarak atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ahmet Yiğit:
    Aman ne iddia konuşmayı daha bilmeyip iki kelimeyi bir araya getiremeyen ilk okul mezunu dahil olmayanların nerelere atandığını gördük 25 4 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Doğruysa haram zehir zıkkım olsun . Sorumluluğu bulunan herkeste istifa etsin gitsin. Emekli öğrenci gençlik aç perişan durumdayken eğer böyle şeyler oluyorsa vay halimize 21 2 Yanıtla
  • Ferruh Şekerci:
    Liyakat tabiki önemli ama, Türkiyedeki yabancı ateşelerin hangisi Türkçe biliyor, Almanca bilmemek önemli değil yeterki işini iyi tapacak bilgi ve beceriye sahip olsun 6 15 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    ülkeyi bitiren bir iktidar artık alıştık 16 2 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    Şaşırdıkmı 16 2 Yanıtla
  • Yusuf Fofana:
    Şaşırdık mı yooo ahahaha harami cepelleziii 13 4 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    ülker ekonomisinin neden battığı apaçık ortada. 10 3 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    orada öğrenecek işte 8 2 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan:
    çok dürüst akp. utanmadan arlanmadan hergün çıkıp konuşuyor. çevresindekilere devletin tüm imkanlarını sağlayıp güvenlik çemberi oluşturuyor. Güzel ülkem ne hale geldi. ye babam ye, adalet sadece garibana, onlar açık açık kollanıyor. 4 2 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Ne güzel iş 4 0 Yanıtla
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