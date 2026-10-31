Oleshky'de ateşkes kapsamında siviller tahliye edilip Çernihiv'e ulaştı - Son Dakika
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Oleshky'de ateşkes kapsamında siviller tahliye edilip Çernihiv'e ulaştı

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Oleshky\'de ateşkes kapsamında siviller tahliye edilip Çernihiv\'e ulaştı
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Melania Trump'ın girişimiyle Oleshky'de ilan edilen ve 27 Ekim'den bu yana süren ateşkes kapsamında siviller tahliye edilerek Çernihiv bölgesine ulaştı. Zelenskiy, Oleshky'ye insani yardım ulaştırıldığını belirterek ABD ve Melania Trump'a teşekkür etti.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus işgalinde bulunan Oleshky kentindeki siviller, devam eden ateşkes kapsamında tahliye edilerek Ukrayna'nın kontrolündeki Çernihiv'e geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın girişimiyle Ukrayna ile Rusya arasında Oleshky kentinde ilan edilen ateşkes, 27 Ekim'den bu yana sürüyor. Herson bölgesinde yer alan ve Rus işgalinde bulunan Oleshky'e dün gıda ve tıbbi malzeme taşıyan insani yardım konvoyu giriş yapmaya başlarken, şehirden ayrılmak isteyenler de tahliye edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herson bölgesindeki Oleshky'de sivilleri kurtarmak için insani yardım operasyonu gerçekleştirildi. Oleshky'ye giden yollar mayınlardan temizlendi ve insani yardım ulaştırıldı. Oleshky'ye insani yardım erişiminin açık kalmasını umuyoruz. Ayrıca tahliye edilmesi gereken kişiler şehirden ve çevredeki yerleşim yerlerinden çıkarıldı. Şu an itibariyle Oleshky'den ayrılan Ukrayna vatandaşları Çernihiv bölgesinde Ukrayna sınırını geçti. Hepsi ihtiyaç duydukları yardımı alacak. Hükümet kurumlarının ve ilgili tüm bölgesel ve yerel yetkililerin etkin bir şekilde çalışması ve halkımızın uyum sağlamasına yardımcı olması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ABD'ye ve ABD First Lady'si Melania Trump'a arabuluculukları için teşekkür etti. Zelenskiy, "Oleshky'deki duruma ve Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarındaki gerçek insani felakete küresel çapta dikkat çekmeye yardımcı olan dünyanın dört bir yanındaki herkese, her gazeteciye, her siyasi ve sivil toplum liderine ve her ilgili kişiye teşekkür ediyorum. Dünya dikkatini verdiğinde insanlar kurtarılıyor. Gerilimi azaltmaya ve barışa doğru ilerlemeye yönelik daha fazla adım da gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Oleshky'de tahliye koridoru açılmıştı

Tahliye edilenler önce Ukrayna'daki Rus işgali altındaki topraklara, ardından da Rusya'nın güneyindeki Anapa şehrine geçti. Rus hükümetine ait bir uçakla Belarus'taki Gomel'e giden Oleshky sakinleri oradan kara yoluyla sınırı geçerek Ukrayna'nın Çernihiv bölgesine ulaştı. Oleshky'den kaç kişinin ayrıldığı ve kaç kişinin şehirde kalmayı tercih ettiği ise bilinmiyor.

Ateşkesin 1 Kasım Pazar günü sonuna kadar yürürlükte kalması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriMelania TrumpPolitikaHersonDünyaSon Dakika

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