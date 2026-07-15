Ömer Çelik: FETÖ ile mücadele milli seferberliktir - Son Dakika
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Ömer Çelik: FETÖ ile mücadele milli seferberliktir

Ömer Çelik: FETÖ ile mücadele milli seferberliktir
15.07.2026 12:48
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadelenin milli bir görev olduğunu vurgulayarak, hain girişimi lanetledi ve şehitleri rahmetle andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbeci katiller, demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde tekrar ediyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Ülkemiz o 15 Temmuz günü milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradı. O gün, aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek; Cumhuriyet'e, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Darbeci katiller, demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir. Tüm varlığıyla milli iradeyi koruyan aziz milletimiz, dünya demokrasi tarihine geçecek bir mücadeleyi ortaya koymuştur. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'yi bu ihanet şebekesine teslim etmemiştir. Askere, polise kurşun sıkan, halka ateş açan, Meclise bomba atan bu ihanet şebekesi, milletimizin güçlü iradesine çarpmış, mağlup olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın 'son nefesimize kadar milli iradeye sahip çıkacağız' sözü bu mücadele için yol göstericidir. Demokrasimize ve milli iradeye kasteden hain darbe girişimini bir kere daha lanetliyoruz. 15 Temmuz günü; dünya demokrasi tarihini büyük bir kahramanlık örneğiyle yeniden yazan milletimize saygılarımızı arz ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz, onları asla unutmayacağız. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ömer Çelik: FETÖ ile mücadele milli seferberliktir - Son Dakika

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