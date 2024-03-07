AK Parti Sözcüsü Çelik: Suni olanla koltuk paylaşımı için bir araya gelenlerle yol yürünmez

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Birbirlerine düşmanların söyleyemeyeceği sözleri, altılı, yedili masanın müttefikleri şimdi birbirlerine karşı söylüyorlar. Aslında bu hepimize bir mesaj veriyor. Suni olanla sırf koltuk paylaşımı için bir araya gelenlerle asla ve kata yol yürünmez." dedi.

Çelik, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye meclis üyesi adaylarının seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine az bir süre kaldığını hatırlattı.

Her gün taş üstüne taş koyarak yola devam ettiklerini ifade eden Çelik, Yüreğir ilçesinden 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verildiğini anımsattı.

"Bunlar için mesele koltuk paylaşımı meselesiymiş"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde karşılarına birtakım masaların çıktığını ancak bunların şimdi 18 parçaya bölündüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Birbirlerine düşmanların söyleyemeyeceği sözleri, altılı, yedili masanın müttefikleri şimdi birbirlerine karşı söylüyorlar. Aslında bu hepimize bir mesaj veriyor. Suni olanla sırf koltuk paylaşımı için bir araya gelenlerle asla ve kata yol yürünmez. Bunlar 14 ve 28 Mayıs'a giderken, 'Biz 6-7 kişi hep beraber olacağız. Türkiye'yi beraber yöneteceğiz. Türkiye'ye şöyle şekil vereceğiz, böyle yön vereceğiz' diyorlardı. Ben de o zaman 'Yüreğir'in sokaklarında, 'Altılı, yedili masanın, 6-7'sinin bir araya gelmesiyle bırakın memleket yönetmeyi, çay bile demleyemez' diyordum. Şimdi geldiğimiz noktada bunların çay bile demleyemeyeceği, birbirlerine en ağır sözleri söylemelerinden, birbirlerine adeta birer düşmanmış gibi muamele etmelerinden çıkıyor. Tabii yarın bir gün bir rant paylaşımı, bir koltuk paylaşımı olsa bütün bu ağır lafları edenlerin yine bir araya geleceğine hiçbir kuşku yok. Demek ki neymiş? Mesele, memleket meselesi değilmiş. Mesele Türkiye meselesi değilmiş. Bunlar için mesele şehirlerimiz meselesi değilmiş. Bunlar için mesele koltuk paylaşımı meselesiymiş."

Çelik, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın gençler, kadınlar, esnaf, çiftçi, köylü ve emekçi için daha iyi bir Yüreğir'in ortaya çıkacağı önemli projeleri bulunduğunun altını çizdi.

Bu projelerin önemli bir kısmının bir yıl içerisinde gerçekleştirileceğini vurgulayan Çelik, çehre değişimi konusunda "Türkiye Yüzyılı"na yakışır şekilde imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

Çelik, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Yüreğir Belediye Başkan adayı Nacar'ın 31 Mart'ta seçilmeleri durumunda omuz omuza vererek çok güzel projelere imza atacaklarını dile getirdi.

"Bunlar sadece fitne siyaseti yaparlar"

Muhalefeti eleştiren Çelik, "Aynı fitne, birbirleriyle uğraşma, kavga, çatışma siyaseti aynen devam ediyor. Her gün altılı, yedili masanın bir üyesi, diğerine bir laf söylüyor. Allah aşkına bunlar memlekete ne kazandırmış ki bundan sonra ne kazandırsınlar. Onlardan bir tanesi ev kadınlarımıza hakaret eden bir açıklama yapmış. Bir diğeri, kendi adayının söylediği sözleri yalanlamakla meşgul. Bir başkası kendi parti içindeki hiziplerle meşgul. Bunlar, memlekete herhangi bir eser getirmek, herhangi bir hizmet getirmek konusunda hiçbir iradeye, hiçbir vizyona sahip değiller. Bunlar sadece fitne siyaseti yaparlar. Bunlar sadece kaos siyaseti yaparlar. Bunlar sadece birbirleriyle kavga ederler. Bizse AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak geleceğe güçlü bir şekilde yürüyoruz."