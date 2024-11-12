Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki

Ömer Çelik\'ten İsrail\'e Sert Tepki

Çelik, İsrail'in Batı Şeria ilhak planlarını uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirdi.

12.11.2024 15:36
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor. Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür. İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor. Uluslararası kuruluşlar, İsrail'in uluslararası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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