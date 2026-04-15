Ömer Çelik'ten Kahramanmaraş'taki Saldırıya Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okuldaki silahlı saldırıya ilişkin, "Milli Eğitim, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarımız tüm birimleriyle sahadadır ve bu acı hadiselerin tüm yönleriyle ilgilenmektedir. Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Acımız çok büyük. Hepimiz derinden sarsıldık. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Acılı ailelerimizin, eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize ve evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milli Eğitim, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarımız tüm birimleriyle sahadadır ve bu acı hadiselerin tüm yönleriyle ilgilenmektedir. Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır."