Ömer Çelik\'ten Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52. Yılı Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Çelik, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıbrıs Türklerinin varoluşunu ve geleceğini teminat altına alan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri barışın teminatı olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz" dedi.