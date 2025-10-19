Ömer Çelik'ten KKTC'ye Destek Mesajı - Son Dakika
Ömer Çelik'ten KKTC'ye Destek Mesajı

19.10.2025 21:19
Ömer Çelik, KKTC'nin seçimlerinin ardından Kıbrıs Türk davasına destek sözü verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten KKTC'ye Destek Mesajı

