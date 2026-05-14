Ömer Çelik\'ten Netanyahu\'ya Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu hükümetinin üyeleri insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor. Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.