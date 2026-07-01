Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki - Son Dakika
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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki

Ömer Çelik\'ten Özgür Özel\'e Sert Tepki
01.07.2026 14:12
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Çelik, Özgür Özel'in dış vesayet arayışında olduğunu ve CHP'nin krizi istismar ettiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel ve ekibi 'dış vesayet' arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye'nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP milletvekili Özgür Özel yabancı bir gazeteye yazı yazarak Türkiye'de seçimler yoluyla iktidar değişimini sorgulamış. Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi 'rejim' olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey 'rejim krizi' çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi 'dış vesayet' arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye'nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor. Çünkü milletimizin sağduyusu bu zihniyetin siyasi dinamiklerinin milli olmadığını görüyor" dedi.

'MUHALEFET TERS YÖNDE GİTMEYE DEVAM EDİYOR'

Çelik, Özgür Özel'in, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü de sorguladığına işaret ederek, "Dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşım az görülür. Tüm dünya Türkiye'nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Türkiye'deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi ise hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın sözüne dikkat kesildiği bir liderdir. Özgür Özel'in 'toplumsal ve siyasi çalkantı'dan bahsetmesi ise sadece hezeyandır. Milletimiz kardeşlik, birlik ve dirlik içinde tarihsel yürüyüşünü sürdürüyor. 'Çalkantı' olan tek yer ise içindeki taht kavgaları yüzünden CHP'dir. Özgür Özel'in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi 'vesayetçi zihniyetin personeli' olmaktan öteye gidemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki - Son Dakika

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