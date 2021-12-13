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Oral: "Bizim sevdamız Altınova" - Son Dakika

Oral: "Bizim sevdamız Altınova"

13.12.2021 13:02
Oral: "Bizim sevdamız Altınova"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti ilçe teşkilatı yöneticilerini Hersek lagününde ağırladı.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti ilçe teşkilatı yöneticilerini Hersek lagününde ağırladı.

Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti ilçe teşkilatının önceki dönem ve mevcut yöneticilerini Hersek lagününde ağırladı. Oral, partilileri Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde bulunan Coffee Chefs Lounge'da kahvaltıda ağırladı. Başkan Oral, kahvaltı sonunda misafirlerine Hersek Lagünü hakkında bilgi verdi.

AK Parti teşkilatları olarak canla başla çalıştıklarını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bizim sevdamız Altınova, Yalova. Bizim sevdamız Türkiye. Bu sevdanın eskisi, yenisi yok. Milletimize hizmet yolculuğunda dün ve bugün olduğu gibi yarın da biriz. AK Parti İlçe Teşkilatımızın önceki ve yeni dönem üyelerimizle Altınova'mız için bir kez daha gönül ve fikir birliği yaptık. Her şey Altınova için" diye konuştu. - YALOVA

Oral: Bizim sevdamız Altınova
Oral: Bizim sevdamız Altınova
Oral: Bizim sevdamız Altınova
Oral: Bizim sevdamız Altınova
Oral: Bizim sevdamız Altınova
Oral: Bizim sevdamız Altınova

Metin Oral, Hisarcık, AK Parti, Altınova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Oral: 'Bizim sevdamız Altınova' - Son Dakika


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