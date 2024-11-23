Orban, Netanyahu'yu Macaristan'a Davet Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Orban, Netanyahu'yu Macaristan'a Davet Etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, tutuklama kararı bulunan Netanyahu'yu ülkesine davet etti.

23.11.2024 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanlık Ofisi, Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'ın hakkında tutuklama kararı bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ülkesine davet ettiğini doğruladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkeye davet edeceğini söylemesinin ardından açıklama yaptı. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Orban'ın Netanyahu'yu ülkesine davet ettiğini doğrulandı.

"UCM'nin kararının hiçbir etkisi olmayacak"

Orban dün yaptığı açıklamada, UCM kararının "hukuki bir karar gibi görünse de aslında siyasi amaçlar taşıdığını" öne sürmüştü. Orban, "Burada başka seçenek yok, bu karara karşı gelmeliyiz. Bugün ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Macaristan'a davet edeceğim. Buraya gelmeye karar verirse kendisine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağının ve bu kararın şartlarına uymayacağımızın garantisini vereceğim" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Viktor Orban, Başbakanlık, Macaristan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Orban, Netanyahu'yu Macaristan'a Davet Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 Galatasaray, Bodrum FK’yı deplasmanda 1-0 yendi Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 22:14:27. #1.11#
SON DAKİKA: Orban, Netanyahu'yu Macaristan'a Davet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.