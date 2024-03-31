Ordu\'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı

Politika

Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi Ordu'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen saate göre 07.00 itibarıyla başladı.

Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin vatandaş, kurulan 206 bin 845 sandıkta oyunu kullanacak. Ordu'da ise kurulan 2 bin 228 sandıkta toplam 604 bin 851 seçmen sandık başına gidecek. Ordulu seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığı ve 19 ilçenin belediye başkanlığı ile mahalle muhtarları ve belediye meclis üyelerini seçmek için oy kullanacak. Bu sandıkların 12'si farklı noktalarda seyyar olacak. Seçime gelemeyenler bulundukları noktalarda işlemlerini gerçekleştirilecek.

19 ilçede en fazla oy 168 bin 129 seçmen sayısı Altınordu ilçesinde bulunurken, sırasıyla 101 bin 325 seçmen sayısı ile Ünye, 95 bin 836 seçmen sayısı ile Fatsa ilçesi takip edecek.

Oy işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesini belirtti. - ORDU