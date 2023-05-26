Ordu'da Memleket Partisi'nden 150 kişi istifa etti! İl Başkanı'nın sözleri zehir zemberek: Hakkımı helal etmiyorum

Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, düzenlediği basın açıklaması ile kendisi ve 11 ilçedeki ilçe başkanları ile üyelerden oluşan 150 kişinin bugün itibariyle istifa ettiğini, bu istifaların devam edeceğini söyledi.

"TARAFSIZ KALARAK ONA UMUT BAĞLAYANLARI ORTADA BIRAKTI"

Memleket Partisi İl Başkanı Mahir Akdere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık iki buçuk yıl önce Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'yle memleket hareketiyle çıkmış olduğumuz yolculukta geldiğimiz noktada seçimlere son 3 gün kala genel başkanın 'cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum' demesini daha sonrasında yaşadığımız süreçte tarafsız kalarak bizleri ve ona umut bağlayan insanları ortada bırakması tavrına biz de il başkanı olarak, bu partinin kurucu il başkanı olarak tepkimiz olduğunu söyledik. Biz bugün itibariyle Memleket Partisi'yle olan yollarımızı ayırdık. Bundan sonra sadece ve sadece ülkemizin geleceği gençlerimizin geleceği" dedi.

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Akdere, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Gençlerimizle çok ciddi anlamda bize umut bağlayan bir grup vardı arkamızda. Ordu'da bin 400 üyeyle görev yapan bir il başkanıydım. O bize umut bağlayan, gece gündüz bizimle mesai harcayan gençlerin umudunu boşa çıkarmış olduk. Ben bu gençler, genç arkadaşlarımdan da özür diliyorum, onların umudunu boşa çıkarttığımız için. Başta Genel Başkan Muharrem İnce olmak üzere parti meclisi ve MYK üyelerinden görevde olan arkadaşlarımdan hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum. Genç arkadaşlarımın adına da hakkımı helal etmiyorum. Çünkü biz hiç kimseden menfaat beklentisi olarak siyaset yapmadık. Tamamen memleket sevdasıyla yola çıkmıştık. Bizim bu düşüncelerimizi boşa çıkardıkları için hakkımı helal etmiyorum hiçbirisine. Bizimle yol yürüyen başta ilçe başkanlarım il yönetim kurulu üyelerim, partili kuruluşla birlikte yol aldığım değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, genç arkadaşlarım ve partiyi kurmam sırasında benimle yol yürüyen kurucu olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Milletvekili adayı olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Partimizi biz kendimize yakıştığı şekilde orduda temsil etmeye çalıştık. Ancak sonuç bizim istemediğimiz, bizi düşünmediğimiz gelişmeler olunca da kötü bitti."