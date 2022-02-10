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Ören Mahallesi'ne üst geçit yapımı tamamlandı - Son Dakika

Ören Mahallesi'ne üst geçit yapımı tamamlandı

10.02.2022 12:22
Ören Mahallesi'ne üst geçit yapımı tamamlandı

Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Ören Mahallesi mevkisine vatandaşların talebi üzerine üst geçit yapıldı.

Zonguldak- Ereğli arası karayolunun Ören Mahallesi mevkisine vatandaşların talebi üzerine üst geçit yapıldı.

Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Ören Mahallesi mevkisinde yayaya çarpma kazalarının artması üzerine geçtiğimiz aylarda mahalle sakinleri bölgeye üst geçit yapılmasını talep etmişti. Taleplerini AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt'a ileten mahalle sakinleri, üst geçidin yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Yolda araçların hızlı gitmesinden dolayı birçok kazanın yaşandığını anlatan mahalle sakinleri "Çocuklarımız okula gitmek için yolun karşısına geçmekte zorlanıyorlardı ve çok büyük tehlike yaşanıyordu. Burada kaza geçiren çocuklarımızda oldu. Yol virajlı olduğundan araçların gelip gelmediği belli olmuyor. Yolun karşısına geçmeye çalıştığınızda bir anda araçla karşı karşıya geliyorsunuz. Araçlar yolda hızlı ilerliyor. Bizler AK Parti ilçe Başkanımız Saffet Bozkurt'tan talepte bulunmuştuk. Sağolsun oda gerekli girişimlerde bulunup üst geçidin yapılmasını sağladı. Mahallede ki başta çocuklarımız olmak üzere herkesin can güvenliği sağlanmış oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden ve üst geçidin yapılmasında emeği geçen herkesten razı olsun" dedi. - ZONGULDAK

Ören Mahallesi'ne üst geçit yapımı tamamlandı
Ören Mahallesi'ne üst geçit yapımı tamamlandı
Ören Mahallesi'ne üst geçit yapımı tamamlandı
Ören Mahallesi'ne üst geçit yapımı tamamlandı
Ören Mahallesi'ne üst geçit yapımı tamamlandı

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Zonguldak Ereğli, Ören Mahallesi, Üst Geçit, Bozkurt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ören Mahallesi'ne üst geçit yapımı tamamlandı - Son Dakika


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