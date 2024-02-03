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Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tayır, Coşkulu İlçe Sakinleri Tarafından Karşılandı - Son Dakika
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Politika

Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tayır, Coşkulu İlçe Sakinleri Tarafından Karşılandı

Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tayır, Coşkulu İlçe Sakinleri Tarafından Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Orhaneli Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Ali Osman Tayır, Orhaneli-Bursa karayolunda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Tayır, halka seslenerek ilçenin sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ve Cumhur ittifakı paydaşlarıyla birlikte Orhaneli için var güçleriyle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

03.02.2024 16:44  Güncelleme: 16:49
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Orhaneli Belediye Başkan adayı Ali Osman Tayır, coşkulu ilçe sakinleri tarafından yollarda karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Bursa'da, Orhaneli Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklanan Ali Osman Tayır, bugün ilçede büyük bir coşkuyla karşılandı. AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan ile birlikte onlarca kişi yeni başkan adayı Tayır'ı Orhaneli-Bursa karayolunda karşılayıp bağrına bastı.

Kent merkezindeki partisinin ilçe başkanlık binası önünde halka seslenen Tayır "İlçemizi Türkiye yüzyılına yakışır gerçek belediyecilik anlamında elimizden gelen gayretle, yine aynı şekilde birlik ve beraberlik içinde yerine getirip, sorunların çözümü ile alakalı hızlı, mantıklı ve makul adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda ve izniyle varız, kararlıyız. Cumhur ittifakı paydaşlarımızla birlikte hep birlikte Orhaneli'miz için var gücümüzle çalışmaya hazırız" dedi.

AK Parti ilçe başkanlığı önünde ikramda bulunulurken, belediye başkan adayı Ali Osman Tayır ve Orhaneli AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan yüzlerce vatandaşa lokma da ikram etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tayır, Coşkulu İlçe Sakinleri Tarafından Karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tayır, Coşkulu İlçe Sakinleri Tarafından Karşılandı - Son Dakika
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