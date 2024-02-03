Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tayır, Coşkulu İlçe Sakinleri Tarafından Karşılandı

Politika

Orhaneli Belediye Başkan adayı Ali Osman Tayır, coşkulu ilçe sakinleri tarafından yollarda karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Bursa'da, Orhaneli Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklanan Ali Osman Tayır, bugün ilçede büyük bir coşkuyla karşılandı. AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan ile birlikte onlarca kişi yeni başkan adayı Tayır'ı Orhaneli-Bursa karayolunda karşılayıp bağrına bastı.

Kent merkezindeki partisinin ilçe başkanlık binası önünde halka seslenen Tayır "İlçemizi Türkiye yüzyılına yakışır gerçek belediyecilik anlamında elimizden gelen gayretle, yine aynı şekilde birlik ve beraberlik içinde yerine getirip, sorunların çözümü ile alakalı hızlı, mantıklı ve makul adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda ve izniyle varız, kararlıyız. Cumhur ittifakı paydaşlarımızla birlikte hep birlikte Orhaneli'miz için var gücümüzle çalışmaya hazırız" dedi.

AK Parti ilçe başkanlığı önünde ikramda bulunulurken, belediye başkan adayı Ali Osman Tayır ve Orhaneli AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan yüzlerce vatandaşa lokma da ikram etti. - BURSA