Orman ve Su İşleri önceki bakanlarından Prof. Dr. Eroğlu, BARÜ'den övgüyle bahsetti - Son Dakika
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Orman ve Su İşleri önceki bakanlarından Prof. Dr. Eroğlu, BARÜ'den övgüyle bahsetti

06.10.2022 17:33
Orman ve Su İşleri önceki bakanlarından Prof. Dr. Eroğlu, BARÜ'den övgüyle bahsetti

Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret eden Orman ve Su İşleri önceki bakanlarından Prof. Dr. Veysel Eroğlu, üniversite bünyesinde yapılan bölgesel kalkınma odaklı çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret eden Orman ve Su İşleri önceki bakanlarından Prof. Dr. Veysel Eroğlu, üniversite bünyesinde yapılan bölgesel kalkınma odaklı çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Orman ve Su İşleri önceki bakanlarından Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere geldiği Bartın'da, Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret etti. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile Prof. Dr. Sevim Çelik ve Genel Sekreter Doç. Dr. Said Ceyhan tarafından karşılanan Eroğlu'na BARÜ'deki çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

BARÜ'nün tüm bileşenleriyle birlikte hep daha iyisi için büyük gayretler gösterdiğini kaydeden Rektör Uzun, "Gayretlerimiz sonucunda bilimsel alandaki başarılarımız kısa sürede ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine yansıdı. Yükseköğretim kurumlarının uluslararası saygın dizinlerde yapmış oldukları yayınlara ait analizlerde Üniversitemiz, 5 yılda 3 kata varan bir artış gösterdi" dedi.

"Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanında bölgesel kalkınma odaklı sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerinin de aktaran Rektör Uzun, "İhtisaslaşma alanımıza dönük çabalarımızla Filyos Vadisi Projesi odağında bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler üzerinde yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında ekolojik dönüşümleri destekleyen, geleceğimize değer katan uygulamaları da hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle tüm paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla sürdürdüğümüz gelecek yolculuğumuzda bizleri yakından takip ederek desteklerini esirgemeyen Orman ve Su İşleri önceki bakanlarımızdan Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

BARÜ bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Eroğlu ise eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında yapılan çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Eroğlu, yükseköğretim kurumlarının bir şehrin ve bölgenin kalkınmasındaki önemine değinerek "Bartın Üniversitesi elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren bir kurum olmayı başardı. Yarınlarımız adına umut verici gelişmelerin yaşandığı Üniversitemizde, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik büyük gayret gösterilmektedir. Bu doğrultuda başta Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere emekleriyle ülkemizin gelişimine katkı sunan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Veysel Eroğlu, Bartın, su, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Orman ve Su İşleri önceki bakanlarından Prof. Dr. Eroğlu, BARÜ'den övgüyle bahsetti - Son Dakika

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