Ormanlar Yok Edilemez!

05.03.2026 17:19
CHP'li Rızvanoğlu, ormanların bir gecede yok edilemeyeceğini vurgulayarak, kanun teklifi verdiklerini açıkladı.

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, "Biz doğayı koruyan, kamu yararını esas alan bir anlayışı savunuyoruz. Ormanlar bir kalem darbesiyle yok edilemez" dedi.

CHP'li Evrim Rızvanoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Rızvanoğlu, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan 'Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile ilgili, "Bu kararla yaklaşık 4 milyon 800 bin metrekare alan, bir çırpıda, bir gecede orman sınırları dışına çıkarıldı. Evet, bir gecede. ve tek bir imzayla alındı bu karar. Bakın bu alan, tam 670 futbol sahası büyüklüğünde. ve o alanlara, bir sabah artık siz 'Orman değilsiniz' denildi. Buralar artık arsa" diye konuştu.

'SÜREÇ BİLİMSEL ÖLÇÜTLERE DAYANMALI'

'Yaptım oldu' anlayışıyla ormanların haritadan silindiğini söyleyen Rızvanoğlu, "Bunun için biz Ek-16 maddesinin yürürlükten kaldırılması amacıyla kanun teklifimizi verdik. Dedik ki, ormanların geleceği tek bir kişinin takdirine bırakılamaz, süreç bilimsel ölçütlere dayanmalı. Bağımsız teknik değerlendirme zorunlu olmalı dedik. Bunun için Ek-16 maddesi 'Orman Kanunu'ndan kaldırılsın dedik. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz doğayı ekonomik bir rezerv alanı olarak gören anlayışın tam karşısındayız. Biz doğayı koruyan, kamu yararını esas alan bir anlayışı savunuyoruz. Açıkça söylüyoruz. Ormanlar bir kalem darbesiyle yok edilemez" dedi.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,

Kaynak: DHA

Politika, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
