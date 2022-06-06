Ormanlı'da asfalt çalışmaları başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde asfalt çalışmalarına başlandı.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, beldede yaz aylarına girilmesi ile birlikte asfalt çalışmalarına da başladıklarını söyledi. Bu yıl asfalt çalışmalarına Merkez Mahallesi Rasim Yılmaz Sokak Şaban Köyü rampası mevkisinden başladıklarını belirten Başol "Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte beldemizde öncelikle bozuk olan yolları asfaltlayarak çalışmalarımıza başladık. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda Ormanlı Merkezi'nin tamamını parke yaparak güzel bir hale getirdik. Mahallelerimizde de asfalt, beton ve parke anlamında büyük çalışmalar yaptık. Ancak zamanla yollar bozulabiliyor, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabiliyor. Bizler Ormanlı Belediyesi olarak halkımızın daha kaliteli bir yaşam sürmesi için öncelikli olarak yollarını en modern şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız hava koşulları elverdiği müddetçe diğer mahallelerimizde de devam edecek. Ben Ormanlı halkımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Asfalt çalışmalarında görev alan tüm arkadaşlarıma da Ormanlı halkımız adına ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK