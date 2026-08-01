Orta Asya Liderleri F1H2O Şampiyonasında Buluştu - Son Dakika
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Orta Asya Liderleri F1H2O Şampiyonasında Buluştu

Orta Asya Liderleri F1H2O Şampiyonasında Buluştu
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Kırgızistan'daki F1H2O Grand Prix'sine Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan liderleri katıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Issık Göl'de düzenlenen Uluslararası Motorlu Su Sporları Birliği (UIM) F1H2O Dünya Şampiyonası Kırgızistan Grand Prix'sini birlikte takip etti.

Dünyanın en prestijli motorlu su sporları organizasyonları arasında gösterilen UIM F1H2O Dünya Şampiyonası'nın Kırgızistan ayağına Orta Asya devlet başkanlarının katılımı damga vurdu. Issık Göl kıyısında kurulan tribünlerde bir araya gelen Orta Asya liderleri, yarışları protokol tribününden izleyerek sporcuların mücadelesini takip etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da katıldı. Liderler, yarış öncesinde pilotlarla selamlaştı ve organizasyon hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dört ülkenin lideri, daha sonra F1H2O teknelerinin yüksek tempolu mücadelesini birlikte izledi.

"Isık Göl, F1H2O dünya şampiyonası tarihinde yarışların düzenleneceği en yüksek rakımlı parkur olacak"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov yaptığı konuşmada, etkinliğe katılımlarından dolayı Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarına teşekkür ederek, "Sizlerin katılımı, Orta Asya'nın bugün güvenin, iyi komşuluğun ve birlikte gelişmenin bölgesine dönüştüğünü kanıtlıyor" dedi. Şampiyonaya ev sahipliği yapmaya ilk adımın bu yılın Mart ayında Uluslararası Motorlu Su Sporları Birliği Başkanı Raffaele Chiulli ile yaptığı görüşmede atıldığını hatırlatan Caparov, "Görüşmemizde sadece Kırgızistan'da değil, Orta Asya'da daha önce yapılmamış etkinliğe ev sahipliği yapma konusunda mutabakat sağlamıştık. Bu etkinliğe ev sahipliği yapan taraf olarak doğaya özen göstermenin, çevre kültürünü korumanın ve en önemlisi Isık Göl'ümüzün bugünkü haliyle gelecek nesillere aktarılmasının ilkesel öneme sahip mesele olduğunu unutmadık. Bu büyük sorumluluk, organizasyon sürecinde tüm paydaşların ortak ve titiz çabasını, ayrıca doğaya karşı hassas bir yaklaşım sergilemesini gerektirdi" ifadelerini kullandı. Caparov, "F1H2O, tek kişilik yüksek hızlı teknelerle düzenlenen uluslararası yarışların en üst kategorisidir. Bugün dünyanın en iyi vatanseverleri, pilotları ilk kez deniz seviyesinden 1607 metre yükseklikte yeteneklerini sergileyecekler. Isık Göl, F1H2O dünya şampiyonası tarihinde yarışların düzenleneceği en yüksek rakımlı parkur olacak" dedi. Bugün dünyanın Kırgızistan'ı yeniden keşfetmeye başladığını söyleyen Caparov, "Kırgızistan'da turizm, devletin rekabet gücü ile uluslararası alandaki olumlu imajının önemli göstergelerinden biridir. İnşallah, bu şampiyona da bu alandaki politikamızın açık ve somut göstergesi olacaktır. Bizim için önemli olan sadece ülkeye gelen ziyaretçi sayısı değil, her bir misafire kaliteli turizm hizmeti sunmak, güvenliğini sağlamak, modern altyapı imkanları sunmak ve kendilerine saygı ile misafirperverlik çerçevesinde yaklaşmaktır" diye konuştu.

Issık Göl'ün, spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor

İlk kez Kırgızistan'da düzenlenen F1H2O Dünya Şampiyonası Grand Prix'si, Issık Göl'ün doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Organizasyon, yalnızca spor müsabakası olmanın ötesinde bölgenin turizm potansiyelinin tanıtılması açısından da önemli bir platform oluşturuyor. Yarışlar boyunca binlerce sporsever heyecana ortak olurken, uluslararası organizasyon çok sayıda basın mensubu tarafından da takip ediliyor. Kırgızistan yönetimi de dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları ve takımları ağırlayan organizasyonla Issık Göl'ü uluslararası spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. F1H2O Dünya Şampiyonası'nın Kırgızistan takvime dahil edilmesiyle birlikte ülkenin uluslararası tanıtımına katkı sağlanması ve bölge ekonomisinin canlandırılması amaçlanıyor.

Orta Asya ülkeleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın simgelerinden biri olarak değerlendirilen organizasyonda, liderlerin yarışları birlikte izlemesi de dikkat çekti. Spor diplomasisinin öne çıktığı etkinlikte, bölgesel birlik ve dostluk mesajları ön plana çıktı.

Kaynak: İHA

Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Orta Asya, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Orta Asya Liderleri F1H2O Şampiyonasında Buluştu - Son Dakika

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