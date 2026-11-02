Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu 6-8 Kasım 2026'da Erzurum'da yapılacak - Son Dakika
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Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu 6-8 Kasım 2026'da Erzurum'da yapılacak

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Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu 6-8 Kasım 2026\'da Erzurum\'da yapılacak
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Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu, 6-8 Kasım 2026'da Erzurum'da yapılacak. EDAM yürütücülüğünde ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum, Orta Koridor'un dış politika, güvenlik ve ekonomik kalkınma açısından önemini tartışacak.

Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezinin (EDAM) yürütücülüğünde ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu, 6-8 Kasım 2026 tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Sempozyum, Orta Koridor'un dış politika, güvenlik ve ekonomik kalkınma açısından taşıdığı önemi tartışmak üzere Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirecek.

Sempozyumun paydaşları arasında üniversitelerin yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü yer alıyor. Türk diplomasisi ve bölgesel iş birliği, sempozyumun başlıca tartışma konuları arasında yer alacak. Oturumlarda Orta Koridor'un ticaret ve ulaşım boyutlarının yanı sıra güzergah üzerindeki ülkeler arasındaki siyasi ilişkiler ve kültürel etkileşim de ele alınacak. Toplum, iletişim ve kimlik üzerine yapılan çalışmalar ile hukuk, kamu politikaları ve teknoloji alanlarındaki bildiriler, bu konuların farklı disiplinlerin bakış açılarıyla değerlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Sempozyumun ilk iki günü bilimsel oturumlara ayrılacak. Akademisyenler ve araştırmacılar bildirilerini yüz yüze veya çevrim içi olarak sunabilecek. Üçüncü gün ise katılımcılar için Erzurum'da kültürel bir gezi düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA
Atatürk ÜniversitesiSempozyumPolitikaErzurumGüncelSon Dakika

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